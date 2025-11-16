COP 30: turistas com destino ao Combu lotam terminal de Belém neste domingo (16)

O Terminal Hidroviário Ruy Barata, localizado na Praça Princesa Isabel, está com uma movimentação intensa na manhã deste domingo (16/11). Em um vídeo gravado pelo Grupo Liberal, o local aparece lotado antes da 2ª semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que tem como sede Belém.

Neste domingo, tanto a Blue Zone quanto a Green Zone estão sem programação. A primeira, também conhecida como Zona Azul, é a área restrita onde ocorrem as negociações oficiais do evento internacional climático. A segunda, conhecida como Zona Verde, é o local livre para discussões, exposições e debates da sociedade em geral.

A COP 30 é a primeira conferência climática global a ocorrer em uma cidade da Amazônia. Ela tem como principal objetivo debater soluções para a crise do superaquecimento global.

VEJA MAIS

Visitantes aproveitam o dia livre para conhecer Belém

Entre os visitantes que circularam pelo terminal na manhã de hoje está um grupo de 21 indígenas do Ceará, que viaja para a COP 30. Ravena Potiguar, integrante do grupo, contou que todos aproveitaram o dia sem agenda oficial para visitar a Ilha do Combu.

Ravena Potiguar, veio de uma comunidade indígena no Ceará. (Foto: Thiago Gomes)

“A gente resolveu vir à Ilha do Combu. Não tinha nada programado, mas aí por curiosidade, a gente veio também conhecer um pouco da cultura aqui do Pará”, disse.

Ela relatou que o grupo já visitou outros pontos turísticos da capital. “Já fomos ao Ver-O-Peso e a gente tá muito feliz de estar aqui participando da COP 30 nesse momento tão importante. Hoje é o primeiro dia sem uma agenda oficial e a gente aproveitou pra passear, pra conhecer alguns lugares”, contou.

Outra visitante que seguiu para a Ilha do Combu foi Marica Di Pierri, italiana que participa da COP 30 junto a movimentos sociais. Ela explicou que escolheu visitar o local após recomendações de outras pessoas.

Marica Di Pierre, italiana, veio para a COP com movimentos. (Foto: Thiago Gomes)

“Hoje é o primeiro e único dia que não temos atividades da COP. Aproveitamos para conhecer um pouco Belém. Queremos ir à Ilha do Combu. Queremos ver um pouco o ambiente, esse território tão rico”, afirmou.

Marica destacou ainda que já esteve na capital paraense em outras ocasiões. “Não é a primeira vez que viemos a Belém. Seria uma lástima não ver um pouco do que se passa aqui ao redor. O ambiente está incrível. As pessoas são muito gentis, muito amáveis”, disse.

Animada com a visita, ela completou: “Vamos saber como desfrutar esse dia. Para o Combu, é a primeira vez que nós estamos indo.”







