Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 pode ter 1ª menção a afrodescendentes em textos oficiais da ONU

Termo aparece em rascunhos sobre adaptação e transição justa, mas permanência depende de consenso entre países

Hannah Franco
fonte

Afrodescendentes podem aparecer pela 1ª vez em decisão da COP30 (Igor Mota / O Liberal)

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30) pode registrar um marco histórico ao incluir, pela primeira vez, o reconhecimento de povos afrodescendentes, como negros brasileiros e comunidades quilombolas, nos textos oficiais das negociações climáticas da ONU. O termo aparece nos rascunhos das decisões de adaptação, transição justa, gênero e no chamado pacote de mutirão, mas sua permanência ainda depende de aprovação unânime entre os países.

A iniciativa é liderada pela Colômbia e tem apoio de México e Uruguai. Apesar disso, parte das delegações africanas demonstra resistência por temer disputas envolvendo repartição de financiamentos e divergências sobre a definição internacional de “afrodescendentes”. As informações são da Folha de São Paulo.

VEJA MAIS

image 'É histórica a nossa participação na COP', diz Sônia Guajajara na Marcha Global Indígena
A ministra destacou que a primeira semana da COP já pode ser considerada com a maior e melhor representação dos povos indígenas

image Novos grupos para identificação de terras indígenas foram criados, diz presidente da Funai
Joenia Wapichana destacou o caráter simbólico dos anúncios e a contribuição dos povos indígenas para o equilíbrio climático na COP30.

Países pressionam pela inclusão

A vice-presidente colombiana França Márquez anunciou nesta terça-feira (18) a formação de uma coalizão internacional para defender o reconhecimento dos povos afrodescendentes na agenda climática. A proposta busca garantir instrumentos financeiros e jurídicos específicos e destacar a contribuição desses grupos para a conservação ambiental.

Estudos citados por países apoiadores indicam que territórios afrodescendentes no Brasil, Colômbia, Equador e Suriname apresentam até 55% menos desmatamento em comparação a outras áreas.

Menção segue nos rascunhos

Movimentos sociais consideram que a inclusão pode ter efeito semelhante ao reconhecimento dos povos indígenas na COP21, em Paris — ponto visto como decisivo para ampliar o acesso desses grupos a financiamentos e políticas de proteção ambiental.

Até agora, a palavra “afrodescendentes” permanece nos rascunhos das negociações de adaptação, transição justa e gênero, além do pacote de mutirão, conjunto de decisões consideradas centrais para esta COP.

A expectativa é de que o texto final seja concluído nesta quarta-feira (19). No entanto, qualquer país ainda pode solicitar a retirada do termo, já que todas as decisões precisam de consenso total.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

ONU
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda