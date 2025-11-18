Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Novos grupos para identificação de terras indígenas foram criados, diz presidente da Funai

Joenia Wapichana destacou o caráter simbólico dos anúncios e a contribuição dos povos indígenas para o equilíbrio climático na COP30.

Lívia Ximenes e Fabyo Cruz
fonte

Joenia Wapichana é presidente da Funai (Reprodução/TV Brasil)

Em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, anunciou a criação de sete novos grupos para a identificação de territórios. Ela também comentou a demarcação de 10 terras indígenas, determinada pela ministra Sônia Guajajara no dia anterior.

Esses grupos de trabalho, conforme explicou Joenia Wapichana, são o primeiro ato de uma regularização fundiária. Eles atuarão em campo, realizarão estudos e elaborarão laudos antropológicos sobre os locais.

Segundo a presidente da Funai, o momento do anúncio teve caráter "simbólico". O objetivo foi reforçar a importância da demarcação de terras, especialmente processos antigos, dentro do contexto da crise climática.

Protagonismo indígena na defesa do clima

Joenia destacou que os povos indígenas levam suas "expertises" aos fóruns internacionais. Eles apresentam boas práticas de manejo e uso sustentável dos recursos naturais.

O protagonismo desses povos se evidencia no cuidado com as terras e territórios indígenas. Isso está diretamente ligado à própria vida das comunidades e à proteção da biodiversidade.

A intenção é visibilizar a importância da demarcação e proteção das terras, chamando atenção para os "guardiões" que mantêm a floresta em pé. Joenia defende que esses povos sejam reconhecidos como "sujeitos de direitos" nos debates sobre fundos climáticos e soluções ambientais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

funai

joenia wapichana

cop30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda