O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: Na Blue Zone, protestos pedem transição climática justa

Coalizão global de ONGs cobra na COP 30 financiamento, inclusão social e proteção para populações vulneráveis na transição.

Gabi Gutierrez
fonte

Protesto na manhã desta terça (18) na Blue Zone durante a COP 30. (Foto: Igor Mota)

Integrantes da Climate Action Network (CAN) — uma coalizão global com mais de 1.900 organizações dedicadas ao combate às mudanças climáticas — realizaram um protesto na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, na manhã desta terça-feira (18).

image (Foto: Igor Mota)

O grupo cobra uma transição climática justa e igualitária, reforçando que as negociações desta semana precisam avançar em mecanismos que garantam financiamento, inclusão social e proteção para populações mais vulneráveis.

image (Foto: Igor Mota)

image (Foto: Igor Mota)

A mobilização acontece justamente no dia em que esse tema volta ao centro das discussões oficiais da conferência, pressionando países a assumirem compromissos mais ambiciosos e transparentes.

 

