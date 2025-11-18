COP 30: Na Blue Zone, protestos pedem transição climática justa

Integrantes da Climate Action Network (CAN) — uma coalizão global com mais de 1.900 organizações dedicadas ao combate às mudanças climáticas — realizaram um protesto na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, na manhã desta terça-feira (18).

(Foto: Igor Mota)

O grupo cobra uma transição climática justa e igualitária, reforçando que as negociações desta semana precisam avançar em mecanismos que garantam financiamento, inclusão social e proteção para populações mais vulneráveis.

(Foto: Igor Mota)

(Foto: Igor Mota)

A mobilização acontece justamente no dia em que esse tema volta ao centro das discussões oficiais da conferência, pressionando países a assumirem compromissos mais ambiciosos e transparentes.