COP 30: Ministros de dezenas de países chegam a Belém para tentar destravar negociação

Ministros de governo de diversos países devem desembarcar em Belém (PA), nesta semana, segundo apuração da CNN Brasil. Na capital paraense, eles vão tentar destravar as negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que tem temas que geram impasses entre as delegações. O principal ponto de tensão continua sendo a divergência entre nações desenvolvidas e países em desenvolvimento sobre financiamento climático, metas de emissões e critérios de transparência.

Enquanto as economias ricas pressionam por compromissos mais firmes e entrega regular de dados, os países do Sul Global afirmam que só conseguirão ampliar suas ambições climáticas com garantia dos recursos prometidos pelos países com maior capacidade financeira.

Quatro pontos considerados centrais pelas delegações travam as discussões: financiamento climático; proteção comercial com justificativa ambiental; diferença de ambição entre países nas metas climáticas; dúvidas sobre transparência e critérios de dados.

Com a proximidade da reta final da COP 30, que entra na última semana de discussão, o secretário executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), Simon Stiell, fez um novo apelo para que os países intensifiquem esforços nos momentos decisivos da conferência. Em discurso neste sábado (15/11), ele reforçou que o Acordo de Paris depende da capacidade de diálogo entre as delegações.

“Sei que estão cansados, mas mais uma vez peço que avancem ainda mais. Afinal, o Acordo de Paris é de vocês para preservar e colocar em prática. São suas populações que se beneficiarão”, declarou, destacando ainda que é necessário concluir o trabalho técnico e consolidar avanços para facilitar as decisões políticas.

Para o secretário, o sucesso da COP 30 depende da disposição das delegações em compreender prioridades alheias e buscar convergências.

“É hora de encontrar uns aos outros nos corredores, de buscar diálogo. Os temas críticos para um resultado equilibrado e concreto estão claros, mas não está claro se todos estão preparados para sentar à mesa sobre eles. Precisamos avançar rápido".