COP 30: Belém encerra instruções sobre Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Encerrou, nesta terça-feira (13), a primeira fase do “ Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa”, evento promovido pela Prefeitura de Belém, com incentivo da União Europeia. A ideia é de identificar as principais causas do efeito estufa na capital paraense, além de prepará-la para ser uma cidade sustentável.

O evento foi organizado por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), e a União Europeia, representada pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM) e pela rede Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI América do Sul).

A reunião, que ocorreu em dois dias em Belém, corresponde a primeira fase do trabalho, que é de coletar junto aos agentes de órgãos públicos e da sociedade civil informações de diferentes setores que envolvem o meio ambiente com o propósito de entender a realidade da capital paraense.

João Pedro, atua na Secretaria Municipal de Controle e Transparência (Secont) e faz parte do Grupo de Trabalho (GT) da COP 30, ele participou do evento e falou da importância da atividade. “Belém é uma cidade da Amazônia e que será a sede da COP 30 e essa programação é um preparo para tornar a cidade mais sustentável e que vai desenvolver políticas para a natureza da região”, pontua.

Foram realizadas oficinas como forma de instruir esses agentes para fornecer informações ao Iclei da América do Sul, que é a consultoria contratada pela União Europeia como forma de dar suporte de conhecimento e solução aos problemas identificados.

Iris Coluna é assessora regional de medição, reporte e verificação do Iclei, ela estava ministrando uma oficina aos participantes do evento. “O inventário é uma ferramenta que vamos conseguir visualizar o perfil de emissão de gás de efeito estufa na cidade de Belém. Vamos entender as principais atividades que geram esses gases, que contribuem para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. E a partir disso vamos estabelecer diretrizes mais claras para tentar diminuir essa emissão de gases”, explica.

O inventário terá seis meses para ser concluído e envolverá a participação das entidades municipais, sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, Organizações Não-Governamentais e a imprensa.

Com o inventário, a Prefeitura de Belém identificará os setores na cidade que emitem mais gases de efeito estufa e que têm maior impacto nas mudanças climáticas. A partir do inventário será possível entender o perfil da cidade e, assim, traçar ações prioritárias para o governo municipal atuar no combate ao aquecimento global.