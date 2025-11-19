'COP 30 avança com apoio inédito ao fim dos combustíveis fósseis', diz Míriam Leitão

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, tem apresentado resultados concretos e acima do esperado. A avaliação é da jornalista da Globo Míriam Leitão, que destaca que, apesar dos desafios ainda existentes, o evento tem sido bem-sucedido tanto na estrutura oferecida pela cidade quanto nas negociações diplomáticas.

“Olha, sempre faltará muita coisa para avançar, mas está dando super certo a COP de Belém. É muita coisa acontecendo, tanto certo como a cidade recebendo muito bem, e aqui está tudo funcionando”, afirma.

Segundo ela, um dos maiores avanços até agora foi a construção de um “mapa do caminho” para a transição energética global.“Teve um ponto novo que avançou e ninguém esperava que avançasse: esse mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis”, pontua.

De acordo com a jornalista, a proposta foi apresentada por Lula e ganhou força entre as delegações internacionais.“Ontem teve 80 países se manifestando a favor da ideia do presidente Lula”, relatou. O apoio expressivo coloca o Brasil em posição de liderança no debate sobre redução gradual do uso de combustíveis fósseis.

Apesar das conquistas, Míriam reforça que ainda há etapas fundamentais a serem concluídas e que este oitavo dia da conferência será determinante. “Vamos ver como é que avança hoje, essa é uma quarta de muita expectativa”, concluiu.