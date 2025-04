Comissão da COP 30 apresenta balanço das obras a 200 dias do evento

A exatamente 200 dias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Governo do Pará promoveu nesta quinta-feira (24), uma entrevista coletiva no Parque da Cidade, em Belém, para apresentar um balanço das principais obras que estão sendo construídas para o evento. Autoridades nacionais, estaduais e municipais estiveram presentes para detalhar os avanços nos setores de infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana e capacitação profissional.

A vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da COP 30, Hana Ghassan, foi a principal porta-voz das atualizações e destacou que todas as frentes de trabalho seguem dentro do cronograma. “Essas obras servirão para o evento? Sim. Mas, além disso, serão um legado permanente para a nossa população. É um conjunto de intervenções que responde ao crescimento urbano e às necessidades reais do cidadão comum que se desloca todos os dias”, afirmou.

Entre os destaques apresentados estão os R$ 4,5 bilhões investidos em mais de 30 obras, a criação de 5 mil empregos diretos, benefícios diretos para cerca de 900 mil pessoas e um crescimento de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) paraense. Além disso, a abertura de novas empresas, que cresceu 68%.

Impactos da COP irão permanecer como legado positivo para Belém (Carmem Helena / O Liberal)

Avanços na infraestrutura

As obras no Parque da Cidade, onde funcionarão as zonas Azul e Verde da COP 30, já estão 78% concluídas. O Porto Futuro, que contará com espaços culturais e gastronômicos, chegou a 83%. A Nova Doca está 74% pronta e o Parque Linear da Nova Tamandaré, com 71%.

Na área de macrodrenagem, os percentuais de execução variam, com destaque para o Canal Timbó (100%), Canal Gentil (78%) e Canal Cipriano Santos (86%). Já o complexo do Ver-o-Peso, um dos principais cartões-postais de Belém, está com 29% das obras realizadas.

Mobilidade urbana

A mobilidade urbana, apontada pela vice-governadora como um dos principais legados da COP 30, conta com obras em diversos pontos da capital e da região metropolitana. O BRT Metropolitano está 74% concluído, e vários viadutos estratégicos estão em fase final, como o da alça viária da BR-316 (100%) e o entroncamento BR-Independência (96%), além dos viadutos da Mário Covas com a av. Três Corações (79%) e Mário Covas com a Independência (64%).

A Ponte de Outeiro, que abrigará navios cruzeiro durante o evento, está 69% pronta, já o projeto Viário Belém, que vai melhorar a fluidez do trânsito, alcançou 45%.

A revitalização da rua da Marinha também está em andamento, com 32% das obras concluídas. O terminal internacional está com 29% e o terminal de Icoaraci com 32%.

Hospedagem e novos empreendimentos

O setor hoteleiro também está aquecido. Com recursos de iniciativas privadas, que estão contando com o apoio do Governo Federal, algumas redes de hotéis estão construindo leitos para a COP. O Vila Galé, por exemplo, contará com 227 quartos e está com 50% das obras concluídas; o Tivoli (176 quartos), está com 63%; o hotel de Castanhal (140 quartos), com 76% de obras concluídas; e a Vila COP, com 405 leitos, está 20% pronta. Segundo Hana Ghassan, após o evento, a estrutura da vila será convertida em um centro administrativo do Governo, encerrando contratos de aluguel de secretarias.

Hana Ghassan (Carmem Helena / O Liberal)

A vice-governadora também destacou o crescimento de imóveis cadastrados em aplicativos de hospedagem desde que Belém foi confirmada como sede da COP 30. “Saímos de 700 para mais de 1.300 imóveis de alto padrão cadastrados nas plataformas. Isso contribui com a redução de preços e amplia a oferta para os participantes”.

Educação ambiental e legado social

O Pará é o único Estado do Brasil a implantar a disciplina de educação ambiental na grade curricular dos alunos de escolas públicas A disciplina é ofertada para 900 mil alunos da rede estadual, o que contribui para mobilizar a sociedade futura quanto a importância da preservação ambiental. Além disso, mais de 2.100 árvores foram plantadas apenas no Parque da Cidade, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Para o secretário extraordinário da COP 30, Valter Correia, os investimentos, que somam mais de R$ 100 bilhões nas esferas federal, estadual e municipal, representam uma transformação que vai muito além do evento. “Existe uma crítica comum de que o legado se concentra apenas em áreas turísticas. Aqui não. Estamos falando de infraestrutura, saneamento, educação e desenvolvimento urbano”, afirmou.

Valter Correia, secretário extraordinário da COP 30 (Carmem Helena / O Liberal)

O secretário executivo da COP 30 em Belém, André Godinho, também destacou iniciativas da prefeitura voltadas para a melhoria da cidade, como as Unidades de Valorização de Resíduos (UVRs) e o barco movido a hidrogênio, que irá auxiliar cooperativas locais na destinação correta do lixo.

Godinho também ressaltou a conclusão do Mercado de São Brás, com inauguração prevista em breve, e o avanço nas obras do Mercado do Peixe e a chegada dos novos coletivos de transporte público com ar-condicionado para a região metropolitana.