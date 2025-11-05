Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Com vagas, hotéis começam baixar preço para a COP 30

159 países com acomodação resolvidas e outras 28 em negociação

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Nos próximos dias a expectativa é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes para participar das discussões sobre o futuro climático. (Fabiola Sinimbú /Ag. Brasil)

Faltando menos de uma semana para o início da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), hotéis de Belém estão reduzindo o preço cobrado para tentar preencher as vagas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), a ocupação de leitos na capital paraense se aproxima de 90% e a redução de preços está dentro do esperado. 

Nos próximos dias a expectativa é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes para participar das discussões sobre o futuro climático. Desde o início da confirmação de Belém como sede da COP 30, uma das preocupações foi leitos para acomodar os participantes no evento. Governos municipal, estadual e federal traçaram diversas estratégias para superar esse desafio, entre eles, a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro para receber navios de cruzeiro como hospedagem de delegações. 

VEJA MAIS

image Navios de cruzeiro chegam a Belém para hospedagem de delegações da COP 30; veja fotos
Transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema já estão no Terminal de Outeiro

image Escolas são adaptadas para receber visitantes durante a COP 30
A escola vai funcionar como hospedagem temporária na modalidade de Hostel

Em resposta a solicitação de O Liberal, à presidência da COP 30 informou que até o momento tem 159 países com acomodação resolvidas e outras 28 em negociação. Um número expressivo de participação no evento climático. 

Para Tony Santiago, presidente da ABIH, a redução dos preços é algo comum nos grandes eventos internacionais e o setor segue otimista com a realização da conferência em Belém. “Os preços começam a baixar para que todas as vagas sejam preenchidas com a proximidade do evento.  Hoje a hotelaria se aproxima dos 90% de ocupação. Creio que com as reduções que estão acontecendo essa taxa deve aumentar até a COP 30, está tudo dentro do esperado.”

Ainda segundo a ABIH, os hotéis mais afastados do Parque da Cidade onde estão as zonas Azul - palco das negociações oficiais, da Cúpula de Líderes e dos pavilhões nacionais, onde podem entrar apenas as delegações oficiais, chefes de Estado e observadores - e a zona Verde - espaço dedicado para a sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais dialogarem sobre inovação e investimento sustentável - estão com descontos de até 50% e os estabelecimentos tradicionais mais perto do evento a redução dos preços chega a 30%.

Já Fernando Soares, assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS), explicou que muitos associados renegociaram com preços menores para fechar contrato. “Quem pagou um preço eventualmente maior lá atrás e aquele mesmo apartamento hoje está sendo cobrado um preço menor aí é mercado não tem que ser feito é negociado diretamente”, defende. 

Fernando também defende o setor e os preços praticados, além dos investimentos feitos pelos empresários para atender a demanda de leitos durante a conferência climática. “Os empresários tem que botar fechadura eletrônica, por exemplo,  ele não tem como financiar e tira do próprio bolso, modernizar o enxoval, trocar travesseiros, modernizar os aparelhos de ar-condicionados, novos talheres, enfim montar praticamente uma empresa nova do próprio bolso.”

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, já está em Belém e ficará hospedado em um barco estilo iate com sua equipe durante a COP 30. A embarcação está atracada na Base Naval de Val-de-Cans e segundo informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República atende as especificidades necessárias para receber o chefe de estado. Em outubro, durante agenda em Belém, Lula já havia demonstrado interesse em se hospedar em uma embarcação. “Porque eu não quero luxo, eu quero participar dessa COP porque essa COP tem que ser a COP da verdade. Até agora a gente vai tomando muitas decisões e não tem cumprido as decisões que a gente toma”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda