Com vagas, hotéis começam baixar preço para a COP 30

Faltando menos de uma semana para o início da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), hotéis de Belém estão reduzindo o preço cobrado para tentar preencher as vagas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), a ocupação de leitos na capital paraense se aproxima de 90% e a redução de preços está dentro do esperado.

Nos próximos dias a expectativa é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes para participar das discussões sobre o futuro climático. Desde o início da confirmação de Belém como sede da COP 30, uma das preocupações foi leitos para acomodar os participantes no evento. Governos municipal, estadual e federal traçaram diversas estratégias para superar esse desafio, entre eles, a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro para receber navios de cruzeiro como hospedagem de delegações.

Em resposta a solicitação de O Liberal, à presidência da COP 30 informou que até o momento tem 159 países com acomodação resolvidas e outras 28 em negociação. Um número expressivo de participação no evento climático.

Para Tony Santiago, presidente da ABIH, a redução dos preços é algo comum nos grandes eventos internacionais e o setor segue otimista com a realização da conferência em Belém. “Os preços começam a baixar para que todas as vagas sejam preenchidas com a proximidade do evento. Hoje a hotelaria se aproxima dos 90% de ocupação. Creio que com as reduções que estão acontecendo essa taxa deve aumentar até a COP 30, está tudo dentro do esperado.”

Ainda segundo a ABIH, os hotéis mais afastados do Parque da Cidade onde estão as zonas Azul - palco das negociações oficiais, da Cúpula de Líderes e dos pavilhões nacionais, onde podem entrar apenas as delegações oficiais, chefes de Estado e observadores - e a zona Verde - espaço dedicado para a sociedade civil, instituições públicas e privadas e líderes globais dialogarem sobre inovação e investimento sustentável - estão com descontos de até 50% e os estabelecimentos tradicionais mais perto do evento a redução dos preços chega a 30%.

Já Fernando Soares, assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS), explicou que muitos associados renegociaram com preços menores para fechar contrato. “Quem pagou um preço eventualmente maior lá atrás e aquele mesmo apartamento hoje está sendo cobrado um preço menor aí é mercado não tem que ser feito é negociado diretamente”, defende.

Fernando também defende o setor e os preços praticados, além dos investimentos feitos pelos empresários para atender a demanda de leitos durante a conferência climática. “Os empresários tem que botar fechadura eletrônica, por exemplo, ele não tem como financiar e tira do próprio bolso, modernizar o enxoval, trocar travesseiros, modernizar os aparelhos de ar-condicionados, novos talheres, enfim montar praticamente uma empresa nova do próprio bolso.”

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, já está em Belém e ficará hospedado em um barco estilo iate com sua equipe durante a COP 30. A embarcação está atracada na Base Naval de Val-de-Cans e segundo informou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República atende as especificidades necessárias para receber o chefe de estado. Em outubro, durante agenda em Belém, Lula já havia demonstrado interesse em se hospedar em uma embarcação. “Porque eu não quero luxo, eu quero participar dessa COP porque essa COP tem que ser a COP da verdade. Até agora a gente vai tomando muitas decisões e não tem cumprido as decisões que a gente toma”, disse.