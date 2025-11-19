Com extensa programação, Sesc fortalece articulação ambiental com presença na COP 30

“Meio ambiente e qualidade de vida têm tudo a ver com o nosso dia a dia”. A afirmação do diretor-geral do Serviço Social do Comércio (Sesc) nacional, José Carlos Cirilo, resume a visão e os princípios que orientam a instituição, presente com diversas ações na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém. Em visita à redação integrada de O Liberal, nesta quarta-feira (19), Cirilo destacou as iniciativas e metas do Sesc para contribuir com a melhoria ambiental.

“Dentro das nossas unidades a gente faz palestras e oficinas muito ligadas ao tema meio ambiente, temas que também são transversais nas nossas áreas de saúde e educação, porque o meio ambiente está conectado com a qualidade de vida. Temos focado nesse ser integral e na saúde do trabalhador”, explicou.

Segundo o diretor-geral, a instituição desenvolve diversas ações de preservação ambiental que serão debatidas durante a COP, tanto nas 642 unidades fixas e 151 unidades móveis espalhadas pelo Brasil quanto em áreas externas, como as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), mantidas pelo Sesc para proteger a biodiversidade.

“Nós temos cinco RPPNs espalhadas pelo Brasil, sendo uma grande que fica no Mato Grosso, em Poconé, com 108 mil hectares. Lá a gente desenvolve uma educação ambiental de preservação da fauna e da flora e de saúde dessas questões ambientais locais, preservando a cultura local e o desenvolvimento das comunidades do entorno da reserva”, explicou José Cirilo.

“Temos também o programa Ecos, que está em praticamente todas as nossas unidades, tanto no Sesc quanto no Senac e nas federações do comércio dos estados. Nele, recebemos resíduos e damos a destinação correta. Já são 15 anos que fazemos esse programa e ele está espalhado pelo Brasil todo”, completou.

Além dos debates, o Sesc oferece espaços abertos ao público durante a COP, como a Jambu Arena, instalada na unidade da Avenida Visconde de Souza Franco. O local recebe shows de artistas paraenses até 22 de novembro, sempre das 19h às 23h. A entrada é feita mediante a doação de 1 kg de alimento, que será destinado ao programa Mesa Brasil.

“Nós criamos espaços específicos como a Jambu Arena. Lá há diversas ações ligadas à COP. Além das unidades do Sesc, algumas ações do Senac estão dentro desse mesmo espaço. Estamos envolvendo tudo isso porque entendemos que é uma grande oportunidade de mostrar o que fazemos em todas as unidades do Sistema Comércio. É dentro desse protagonismo que estamos trazendo o Sistema Comércio para a COP”, contou.

José Cirilo também destacou a importância do programa Mesa Brasil. “É motivo de muito orgulho. A gente pega onde está sobrando alimento e leva para onde está precisando. Trabalhamos com essa educação alimentar e com a qualidade desse alimento. E isso também tem a ver com o meio ambiente, porque a comida que não é aproveitada seria descartada nos lixões. Antes de ser descartada, a gente aproveita de uma forma interessante. Atendemos mensalmente mais de 2 milhões de pessoas em asilos, creches e comunidades ribeirinhas, respeitando o que aquela comunidade consome e o valor nutricional desses alimentos. Estamos presentes na COP também fazendo o recolhimento de alimentos, com doações, para reverter tudo na distribuição”, afirmou.

Além da agenda da Jambu Arena, o Sesc também tem outras programações, como o Hub “Justiça climática e ESG: caminhos para empresas competitivas e responsáveis”, que ocorrerá nesta quarta-feira (19) para convidados, que discutirão a importância da saúde de servidores para os negócios das empresas e para a justiça.

“Vamos promover um amplo debate para levar essa consciência ao nosso empresariado. O contribuinte é o verdadeiro dono do Sesc e do Senac, ele financia a instituição com o recurso compulsório que paga no dia a dia. Nosso trabalho é mostrar que cuidar das pessoas que trabalham para ele é essencial. Aqui é a mesma lógica: se todos os empregados tiverem qualidade de vida e saúde, a empresa progride. É essa mensagem que queremos transmitir aos empresários”, finalizou.

Confira a programação do Sesc:

Arena Jambu

Local: Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata, 1873)

Hora: 19h às 23h

Entrada: 1kg de alimento

Quinta-feira (20)

Dj Nat Esquema

Guy Bras Ven

Reggaetown

Sexta-feira (21)

Manoel Cordeiro convida Naieme, Rhenan e Nayara Guedes

Lia Sophia

Dj Estamyna

Sábado (22)

Mega Principe Negro

Dj Assayag

Oficinas Criativas

Sábado (22)

16h: Oficina Carimbos da Natureza