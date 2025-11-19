Capa Jornal Amazônia
China presenteia Brasil com escultura na COP30, mas obra gera críticas de evangélicos; veja

Obra que mistura dragão e onça vira alvo de críticas religiosas e é acusado de ter ‘simbolismo demoníaco’

Riulen Ropan
fonte

A obra segue exposta como parte das ações da COP30. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma escultura entregue pela China ao Brasil durante a COP30, realizada em Belém, virou alvo de críticas de parte do público evangélico nas redes sociais. A obra, chamada “Espírito Guardião Dragão Onça”, foi criada pelo artista Huang Jian e simboliza a união entre os dois países no contexto da preservação ambiental — mas acabou gerando polêmica por sua aparência.

O que é a obra entregue pela China

A escultura representa uma criatura híbrida:

  • Dragão — símbolo tradicional da China, associado **à** sorte, força e sabedoria;
  • Onça-pintada — símbolo brasileiro, ligado à floresta amazônica.

Na obra, o “dragão onça” aparece abraçando um globo terrestre onde está escrito “COP30”. Segundo o artista, a figura funciona como um guardião da floresta tropical, representando a cooperação internacional pela proteção ambiental.

Por que a escultura virou alvo de críticas

Logo após imagens da obra serem divulgadas, páginas no Instagram começaram a receber comentários de internautas evangélicos. Entre as reações, frases como “está repreendido” e “o Brasil é do Senhor Jesus” foram amplamente publicadas.

Críticos afirmam que a escultura teria um visual “demoníaco”, especialmente por causa dos chifres e dentes pontiagudos. Alguns chegaram a defender que o presente fosse devolvido e alegaram que a obra traria “maldição” ao país.

Reação de líderes religiosos

Entre os que se manifestaram está o apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Em uma postagem no Instagram, ele afirmou que “o dragão com chifres é o símbolo bíblico do engano e do poder contrário a Deus”, citando passagens do livro de Apocalipse.

Ele também criticou a fusão entre dragão e onça, dizendo que isso sugeriria “uma mistura da identidade nacional com valores que não refletem nossa tradição cristã”.

O apóstolo mencionou Apocalipse 12:9, onde o dragão é descrito como aquele que “engana todo o mundo” e que seria “chamado diabo ou satanás”.

A diferença de significado do dragão no Oriente e no Ocidente

A polêmica reacendeu discussões sobre o contraste simbólico da figura do dragão em diferentes culturas.

Na China

  • O dragão é um símbolo positivo;
  • Representa prosperidade, força e boa sorte;
  • Está presente em festividades, na arte e em narrativas históricas.

No Ocidente

  • Muitas tradições associam a figura ao mal;
  • No cristianismo o dragão é ligado ao demônio;
  • Ícones como São Jorge aparecem vencendo a criatura, reforçando a simbologia negativa.

A obra segue exposta como parte das ações da COP30, enquanto o debate nas redes continua dividindo opiniões entre quem vê o presente como gesto diplomático e quem enxerga nele uma ameaça espiritual.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

.
