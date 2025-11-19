Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Senado aprova voto de censura a chanceler alemão após declarações sobre Belém

A iniciativa foi apresentada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Thaline Silva*
fonte

A reação veio após Merz afirmar, em evento em Berlim, que jornalistas da COP 30 “ficaram felizes” por deixar Belém e voltar à Europa (Reprodução/Youtube)

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (18), um voto de censura ao chanceler alemão Friedrich Merz, após declarações consideradas ofensivas à cidade de Belém, sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A iniciativa foi apresentada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e recebeu apoio de lideranças como Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Davi Alcolumbre (União-AP).

A reação ocorreu depois que Merz, durante um evento em Berlim, afirmou que jornalistas que acompanharam a conferência “ficaram felizes” por deixar Belém e retornar à Europa. Segundo ele, ao perguntar quem gostaria de permanecer na capital paraense após a COP, “nenhum levantou a mão”. As declarações repercutiram negativamente entre parlamentares, autoridades e representantes da Amazônia.

VEJA MAIS 

image O que está em jogo com a ida de Lula à COP 30 nesta quarta-feira (19)?
Presidente chega a Belém para liderar os debates finais da conferência, em meio a negociações globais e expectativa sobre o papel do Brasil no combate ao clima

image Transição energética justa depende de roadmap claro e financiamento, avalia Pacto Global
Para a gerente de clima do Pacto Global da ONU, Danielly Freire, esta edição da conferência já se distingue pelo alto nível de participação da sociedade civil e pela pressão crescente por metas mais ambiciosas

Em discurso no plenário, Zequinha Marinho classificou as falas como preconceituosas e desrespeitosas. Segundo o senador, elas atingem não apenas a população de Belém, mas todo o país e uma região estratégica para o enfrentamento às mudanças climáticas. Ele afirmou ainda que o comentário de Merz demonstra “superficialidade” e “visão paternalista”, sobretudo diante da expectativa de que países desenvolvidos ampliem sua participação no financiamento da preservação da floresta.

O parlamentar destacou que a escolha de Belém como sede da COP 30 reforça a centralidade da Amazônia no debate climático global. “É na região que se trava uma das principais batalhas contra o aquecimento do planeta”, disse.

Com a aprovação, o voto de censura será enviado ao governo da Alemanha como manifestação oficial do Senado brasileiro.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

FRIEDRICH MERZ
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda