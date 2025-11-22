Capa Jornal Amazônia
Celso Sabino atualiza sobre as negociações da COP 30 em Belém

O Ministro do Turismo explicou em suas redes sociais o progresso das negociações da COP 30, que visam acelerar a ação climática global e definir um pacto para conter as mudanças climáticas

O Liberal
fonte

Celso Sabino (Alessandra Serrão/MTur)

O Ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, usou seu perfil oficial no Instagram para falar sobre as negociações que são feitas na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP 30, na manhã deste sábado, 22. Ele explicou que, por mais que a conferência tenha sido finalizada, os negociadores continuam trabalhando para fechar o texto final do evento.

Esse documento citado pelo ministro irá reunir uma série de recomendações para acelerar a ação climática global e tentar limitar o aquecimento do planeta, além de reforçar metas.

“Hoje continuam acontecendo as negociações. Os embaixadores e negociadores das 195 partes da ONU (Organização das Nações Unidas) que estão participando desta COP em Belém continuam trabalhando para fechar um texto. A função principal da COP é que esses países cheguem a um acordo, um compromisso de todos, para manter o meio ambiente tal qual conhecemos hoje, para as futuras gerações, e conter as mudanças climáticas que vêm acontecendo e prejudicando as diversas regiões do planeta. Esse acordo requer muita habilidade diplomática, capacidade de diálogo e disposição em preservar realmente o meio ambiente para as futuras gerações”, disse Celso Sabino.

Esse texto final chega após o prazo estabelecido inicialmente. Na sexta-feira, 21, por conta da falta de acordo entre os países sobre o mapa do caminho para o fim do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, a conferência climática de Belém ultrapassou seu horário de encerramento programado, às 18h.

“Recebi informações de que ontem, 21, as negociações avançaram e, segundo informações que acabo de receber da ONU, as negociações avançaram para a conclusão de um texto final e definido. Uma proposta de acordo para o texto final da COP de Belém. Isso deve ser validado agora, daqui a poucos minutos, em uma reunião do colegiado geral”, acrescentou o ministro.

Celso ainda demonstrou o desejo de que esse texto traga boas inovações, práticas e soluções concretas.

