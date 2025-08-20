Capa Jornal Amazônia
Câmara aprova mensagem presidencial sobre acordo com ONU para realizar COP 30 em Belém

Matéria segue para análise do Senado

Deputada Dilvanda Faro (PT-PA) foi a relatora do projeto (Câmara dos deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 19, um projeto de decreto legislativo que aprova o acordo entre o Brasil e as Nações Unidas para realizar a 30ª edição da Conferência das Partes (COP 30) em Belém. A apreciação do acordo foi submetida por mensagem da Presidência da República ao Congresso Nacional no dia 10 de julho. A matéria segue para o Senado.

image Às vésperas da COP 30, Pará amplia unidades de conservação e reforça protagonismo ambiental
O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destaca os avanços com relação às áreas de gestão estadual nos últimos anos

image COP 30 vai proibir comidas típicas do Pará? Entenda a polêmica e a decisão final
Após repercussão negativa, pratos típicos como açaí, tucupi e maniçoba foram liberados para comercialização nas áreas oficiais do evento em Belém. Organização admitiu erro e fez correção no edital

Veja a seguir o teor da mensagem:

"Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministro de Estado das Relações Exteriores e do Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris sobre a Trigésima Sessão da Conferência das Partes na Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Vigésima Sessão da Conferência das Partes servindo como Reunião das Partes no Protocolo de Quioto, a Sétima Sessão da Conferência das Partes servindo como Reunião das Partes no Acordo de Paris, das Sessões dos Órgãos Subsidiários e Outras Reuniões da UNFCCC, também chamado de Acordo de Sede da COP30, assinado em Bonn, Alemanha, em 20 de junho de 2025".

No parecer da relatora Dilvanda Faro (PT-PA), fica previsto parágrafo único que diz que "estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em denúncia ou em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional".

