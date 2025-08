Brasil na COP 30 será tema de debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado

A atuação do Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será discutida em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA) nesta quarta-feira (6), às 10h30, no Senado Federal. O encontro integra a programação da II Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, que ocorre nos dias 6 e 7 de agosto, no Congresso Nacional.

Entre os convidados estão a diretora-executiva da COP 30, Ana Toni, e os presidentes das Comissões de Meio Ambiente dos Senados do Chile, Alfonso de Urresti Longton, e da Argentina, Edith Terenzi. A cúpula reúne parlamentares de diversos países da América Latina e do Caribe com o objetivo de alinhar estratégias regionais para a conferência da ONU, marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).

Autor do requerimento para a realização da audiência, o presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (PT-ES), destacou a importância do encontro como espaço de construção coletiva. Para ele, a cúpula é uma oportunidade estratégica para o Brasil apresentar suas prioridades e desafios no enfrentamento da crise climática.

“O espaço também permitirá refletir sobre o papel dos países membros do OPCC [Observatório Parlamentar de Mudanças Climáticas e Transição Justa] na condução das negociações multilaterais e na promoção de uma governança climática mais justa, transparente e inclusiva — especialmente em um momento em que o fortalecimento do multilateralismo se mostra essencial para respostas coordenadas e efetivas à emergência climática global”, afirmou Contarato.

A audiência será interativa. Cidadãos podem enviar perguntas e comentários por meio do telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania. A participação pode ser registrada como atividade complementar em cursos universitários. O portal também permite que os cidadãos opinem sobre projetos em tramitação e enviem sugestões de novas leis.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia