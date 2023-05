Berlim, Genebra, Kyoto... Veja as cidades que sediaram edições anteriores da COP

A Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties) é o órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em 1992. Anualmente, os países membros se reúnem por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da Convenção. Por isso, as COPs estão entre as maiores e mais importantes conferências relacionadas ao tema, reunindo representantes oficiais de governo e da sociedade civil para discutir maneiras de enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas.

Em 2025, a Amazônia, berço da maior biodiversidade dentre as florestas tropicais do mundo e região que vem sendo o centro dos debates quando o assunto envolve clima e meio ambiente, também será sede de uma COP - a 30ª edição -, com a confirmação da escolha de Belém, na última sexta-feira (26). Para se ter uma dimensão, a última edição do evento, na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito, em novembro do ano passado, contou com a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, entre outras autoridades internacional;

A primeira edição do evento, a COP 1, aconteceu em Berlim, na Alemanha. Durante a conferência, os países participantes revisam seus compromissos para garantir cumprimento das metas de redução das emissões de poluentes.

Na última edição, a COP 27, em 2022, os governos estabeleceram novos arranjos de financiamento, assim como um fundo dedicado, para ajudar os países em desenvolvimento a responder às perdas e danos. Os países também concordaram em manter o compromisso de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O texto reforçou ainda a ação dos países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se aos impactos inevitáveis da mudança climática, além de aumentar o apoio financeiro, tecnológico e de capacitação necessário aos países em desenvolvimento.

A próxima edição do evento, a COP 28, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes

Veja as cidades que sediaram as edições anteriores da COP

COP 1 (1995): Berlim / Alemanha

COP 2 (1996): Genebra / Suíça

COP 3 (1997): Kyoto / Japão

COP 4 (1998): Buenos Aires / Argentina

COP 5 (1999): Bonn / Alemanha

COP 6 (2000): Seria em Haia / Holanda. Acabou suspensa por uma série de divergência entre países participantes

COP 6 - reconvocada (2001): Bonn / Alemanha

COP 7 (2001): Marrakech / Marrocos

COP 8 (2002): Delhi / Índia

COP 9 (2003): Milão / Itália

COP 10 (2004): Buenos Aires / Argentina

COP 11 (2005): Montreal / Canadá

COP 12 (2006): Nairóbi / Quênia

COP 13 (2007): Bali / Indonésia

COP 14 (2008): Poznań / Polônia

COP 15 (2009): Copenhague / Dinamarca

COP 16 (2010): Cancún / México

COP 17 (2011): Durban / África do Sul

COP 18 (2012): Doha / Qatar

COP 19 (2013): Varsóvia / Polônia

COP 20 (2014): Lima / Peru

COP 21 (2015): Paris / França

COP 22 (2016): Marrakech / Marrocos

COP 23 (2017): Bonn / Alemanha

COP 24 (2018): Katowice / Polônia

COP 25 (2019): Madri / Espanha

COP 26 (2021): Glasgow / Escócia

COP 27 (2022): Sharm El Sheikh / Egito