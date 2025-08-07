Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém vai sediar a COY 20, conferência internacional de jovens sobre clima

Evento da ONU será realizado na UFPA entre os dias 6 e 8 de novembro e deve reunir até mil jovens de todo o mundo

Laura Serejo*
fonte

A escolha da UFPA como sede do evento também projeta a universidade no cenário global das discussões ambientais. (Foto: Clarté / Acervo UFPA)

A Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, será a sede da 20ª Conferência de Crianças e Jovens sobre Mudança do Clima (COY 20), entre os dias 6 e 8 de novembro de 2025. Considerado o maior evento internacional de juventudes vinculado à agenda climática da Organização das Nações Unidas (ONU), o encontro antecede a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) e deve reunir entre 500 e 1.000 jovens de diversas partes do mundo para debater justiça climática, realizar oficinas, formações e articulações políticas.

A conferência é promovida anualmente pela YOUNGO, grupo oficial de crianças e jovens da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), e funciona como uma plataforma de preparação e escuta das juventudes para influenciar as decisões que serão levadas à COP 30.

UFPA se destaca no cenário global da agenda climática

A escolha da UFPA como sede do evento projeta a universidade no cenário internacional das discussões ambientais. Para o reitor Gilmar Pereira da Silva, o encontro fortalece o papel das juventudes na construção de soluções para a crise climática.

“Este encontro global oferece uma plataforma única para jovens de múltiplas nacionalidades trocarem experiências, ampliarem conhecimentos e criarem redes de colaboração em prol da justiça climática. A participação ativa da juventude é essencial para construirmos um futuro mais equilibrado e sustentável, e nossa universidade tem orgulho de ser o espaço onde essa energia se manifesta e se fortalece”, afirmou o reitor.

Belém como sede é escolha estratégica da COY 20

Segundo Luciano Frontelle, diretor executivo da organização Plant-for-the-Planet e liaison da COY 20, realizar o encontro em Belém é uma decisão simbólica e estratégica. “A UFPA é muito mais do que um espaço físico: é uma referência científica e social. Para nós, é simbólico e estratégico realizar esse encontro aqui, onde vozes de jovens do mundo todo poderão se conectar e construir pontes rumo à COP 30”, disse. “A COY 20 será um grande esforço coletivo para influenciar a agenda climática da COP, com protagonismo juvenil e conexão com o território amazônico”, completou.

Organização da COY 20 tem participação internacional

O comitê organizador da COY 20 reúne mais de 100 voluntários de 63 países e conta com seis organizações coanfitriãs brasileiras: Juventudes para o Desenvolvimento Sustentável (JDS), Ozipa Criativa, Global Shapers – Hub Campinas, Perifa Connection, COP das Baixadas e Águas Resilientes.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

