Belém recebe em setembro a primeira edição da Meia Maratona da Amazônia; veja como participar

No dia 14 de setembro de 2025, a Meia Maratona da Amazônia será realizada na floresta amazônica, unindo esporte, sustentabilidade e impacto social. Para cada inscrição confirmada, o evento plantará uma árvore, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental e o reflorestamento.

A prova espera reunir milhares de corredores de todo o Brasil, transformando cada quilômetro percorrido em reflorestamento real e monitorado. Com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, o trajeto passará por pontos históricos e naturais de Belém, promovendo a integração entre cidade e floresta, além de valorizar a cultura e os talentos locais.

A Meia Maratona da Amazônia também funciona como uma antecipação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada em Belém em novembro de 2025, alinhando-se diretamente aos temas globais de sustentabilidade. As inscrições serão abertas em abril de 2025 pelo site oficial e no Instagram @maratonadaamazonia.

Mais do que uma corrida, o evento quer se consolidar como símbolo da nova geração de grandes provas brasileiras: inclusivas, conectadas com a comunidade e engajadas nas pautas globais. A expectativa é de que milhares de corredores de diferentes regiões do Brasil participem, ajudando a transformar o evento em um marco no combate às mudanças climáticas — cada quilômetro percorrido se traduz em reflorestamento real e monitorado.

“Nosso propósito é mostrar que esporte e meio ambiente podem caminhar juntos. Queremos que cada atleta sinta que está correndo não só por si, mas por todos nós”, afirma o organizador Gustavo Fonseca.

O projeto de plantio será realizado em parceria com iniciativas certificadas de reflorestamento, com acompanhamento técnico do crescimento das mudas ao longo dos anos, garantindo que a ação ultrapasse o simbolismo e se transforme em legado ambiental concreto.

Consultoria ESG e medidas sustentáveis

Os organizadores estão finalizando a contratação de uma consultoria especializada em ESG para calcular a pegada de carbono total do evento, incluindo o deslocamento dos participantes, garantindo que a compensação ambiental seja feita de forma transparente e responsável.

Além disso, a prova adotará várias medidas para reduzir resíduos, como o incentivo ao uso de copos reutilizáveis, estações de hidratação sustentáveis e a diminuição do uso de embalagens plásticas. “Queremos criar uma experiência que sirva de modelo, mostrando que grandes eventos podem - e devem - ser sustentáveis”, reforça Fonseca.