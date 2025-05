Belém celebra a culinária amazônica com fórum e final de concurso gastronômico

Belém reafirmou neste último sábado (10) sua vocação como polo gastronômico da Amazônia com a realização do fórum e concurso culinário “Sabores de Belém na COP 30”. Organizado pelo Sebrae-PA, em parceria com a Associação Brasileira de Chefs de Cozinha – Abrachefs Pará, o evento reuniu mais de 300 pessoas no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Com foco na valorização da cultura alimentar local e no fortalecimento de pequenos negócios da gastronomia, a programação reuniu chefs renomados, empreendedores, estudantes e entusiastas da culinária amazônica. O evento também se alinha às discussões em torno da COP 30, que será sediada em Belém em 2025, ressaltando o potencial da gastronomia como vetor de sustentabilidade, inovação e desenvolvimento regional.

Empreendedorismo, produção sustentável e cadeia produtiva alimentar foram temas discutidos no evento. (Carlos Borges/ SEBRAE-PA)

Segundo o Sebrae, o fórum proporcionou uma rica troca de experiências sobre temas como empreendedorismo, produção sustentável e os desafios da cadeia produtiva alimentar na região. A final do concurso “Sabores de Belém na COP 30” coroou iniciativas que se destacaram pela criatividade, uso de ingredientes regionais e impacto positivo na cadeia produtiva local.

VEJA MAIS

A ação faz parte do programa “Sebrae na Mesa”, que visa incentivar o uso de produtos amazônicos e promover o fortalecimento dos empreendimentos da região. Durante o evento, especialistas e chefs como Saulo Jennings, Júnior Ayoub e Andressa Fonseca compartilharam suas trajetórias e discutiram caminhos para consolidar a gastronomia paraense no cenário nacional e internacional.

Para o Sebrae, o momento é estratégico: “Com a proximidade da COP 30, é essencial que os pequenos negócios estejam preparados para aproveitar as oportunidades que surgirão. E a gastronomia tem um papel central nesse processo”, destacou Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.