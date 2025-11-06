Barco movido a hidrogênio será lançado em Belém antes da COP30

O barco JAQ H1, uma embarcação de 36 metros projetada para operar com hidrogênio verde, será lançado no dia 9 de novembro, em Belém, véspera da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O projeto é parte de uma iniciativa que busca desenvolver soluções sustentáveis para o transporte marítimo e fluvial.

Concebido como um laboratório flutuante, o JAQ H1 foi planejado para pesquisas e atividades de educação ambiental voltadas aos biomas marinhos e fluviais. Com cerca de 400 metros quadrados de área total, o barco tem toda a estrutura de “hotelaria”, como iluminação, climatização e serviços de bordo, tecnicamente preparada e testada para operar com hidrogênio.

Durante o período da COP30, a operação do JAQ H1 será feita por meio de baterias de lítio, em razão das limitações logísticas temporárias para o abastecimento de hidrogênio verde em Belém. Mesmo assim, o sistema de H2V (hidrogênio verde) permanecerá instalado e pronto para uso futuro, mantendo o conceito de emissão zero.

Projeto busca avanço na descarbonização marítima

Idealizado por Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica, o projeto JAQ Hidrogênio reúne parcerias com instituições e empresas de diferentes setores. Entre os participantes estão o Itaipu Parquetec, ligado à hidrelétrica de Itaipu; a fabricante GWM (Great Wall Motor); a alemã MAN, especializada em engenharia de motores; e as empresas Artefacto, Heineken e Café Orfeu.

De acordo com os organizadores, o Itaipu Parquetec garantirá que o hidrogênio utilizado seja produzido por eletrólise alimentada por fontes renováveis de energia. A GWM e a MAN contribuirão com tecnologias de eficiência energética, enquanto a Artefacto será responsável pelo design e mobiliário da embarcação.

O projeto JAQ Hidrogênio está sendo implementado de forma faseada. (Divulgação)

Etapas do projeto até a autossuficiência

O JAQ H1 representa a primeira fase do projeto, que prevê três etapas até alcançar a autossuficiência energética.

Fase 1 (2025) : lançamento do JAQ H1 durante a COP30, com sistemas internos preparados para uso de hidrogênio verde.

: lançamento do JAQ H1 durante a COP30, com sistemas internos preparados para uso de hidrogênio verde. Fase 2 (2026) : demonstração durante o Rio Boat Show, no Rio de Janeiro, com motores híbridos de alta eficiência, reduzindo até 80% das emissões de CO₂.

: demonstração durante o Rio Boat Show, no Rio de Janeiro, com motores híbridos de alta eficiência, reduzindo até 80% das emissões de CO₂. Fase 3 (2027): lançamento do barco JAQ H2, de 50 metros, capaz de produzir seu próprio hidrogênio a bordo por meio de dessalinização e eletrólise da água do mar.

O projeto também firmou um Memorando de Entendimento com o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, para a realização de testes a partir de 2026. O acordo inclui estudos de viabilidade técnica, ambiental e financeira.