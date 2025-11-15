Após protestos, acesso à Blue Zone da COP 30 recebe reforço de segurança em Belém
Entrada antes sem grandes barreiras, agora conta com grades e aumento de policiamento na Dr. Freitas
Gabriel Pires e Amanda Martins
Mudanças ocorrem após protestos que chegaram ao acesso da Blue Zone na sexta-feira (14) (Carmem Helena / O Liberal)
Após uma série de manifestações realizadas nos últimos dias durante a COP 30, incluindo o ato promovido na sexta-feira (14) por indígenas do povo Munduruku, articulados pelo Movimento Ipereg Ayu, a segurança no acesso à Blue Zone passou por alterações. Durante a manhã deste sábado (15), a equipe de reportagem do Grupo Liberal observou que a entrada principal da conferência, que anteriormente não possuía grandes de proteção divididas em duas fileiras, passou a contar com grades instaladas desde a noite anterior.
A reportagem também registrou reforço no efetivo policial na área.Policiais militares atuam em pontos da avenida Dr. Freitas, enquanto o Exército ampliou o número de militares posicionados na entrada da Blue Zone. A Força Nacional segue presente e intensificou o apoio à segurança no quinto dia de atividades da conferência.
