Deputada paraense participa de debate sobre combustíveis fósseis para a COP 29

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL-PA) está presente na COP 29 em Baku, no Azerbaijão. Ela é uma das representantes brasileiras no Parliamentarians for a Fossil-Free Future (Parlamentares pelo Futuro Livre de Combustíveis Fósseis), que reúne mais de 800 parlamentares de vários países na busca de estratégias para a substituição do petróleo e do gás natural por fontes de energia limpa no mundo.

A paraense estará presente em três mesas de debate, com parlamentares de vários países, como representante da Amazônia e da futura sede da COP 30, que acontecerá em Belém, em 2025.

“Fazer parte do Parliamentarians for a Fossil-Free Future significa estar em diálogo permanente com parlamentares do mundo inteiro para trocar ideias e trabalhar estrategicamente e em conjunto por um futuro de cuidado com o planeta, que é a nossa casa. Cada um de nós, parlamentares, está propondo leis em nossos países, e, no meio caso, no estado do Pará, a fim de promover um efeito global pelo nosso meio ambiente”, explica Lívia Duarte.

Na quinta-feira (14), a deputada integrará a mesa “Alavancando as Contribuições Nacionalmente Determinadas para migrar de combustíveis fósseis e proteger a biodiversidade”, ao lado de Lawrence Songa, parlamentar de Uganda, e Cecília Requena, senadora da Bolívia. No dia seguinte, 15, Lívia participará do evento principal “Dia da Energia: Ações Legislativas Transformadoras para uma Transição Energética Justa e Equitativa”, no Pavilhão Parlamentar, junto a outros parlamentares de diferentes países.

No sábado (16), Lívia estará presente na mesa “Um caminho unido para um futuro livre de fósseis: Ação Legislativa dos Estados Unidos e Global sobre o clima”, também no Pavilhão Parlamentar, ao lado de personalidades como Ed Markey, senador dos EUA, e Lukas Hammer, membro do Conselho Nacional da Áustria.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)