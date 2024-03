Saúde: conheça os 8 remédios naturais

Os adventistas do sétimo dia são conhecidos pela sua preocupação com a saúde de maneira integral e preventiva. Por isso, há mais de 170 anos, eles divulgaram oito princípios de saúde acessíveis à sociedade, que ficaram conhecidos como “Os Oito Remédios Naturais” e mudaram a maneira como as pessoas lidavam com as doenças. Esses remédios tratam-se dos seguintes elementos: água; ar puro; luz solar; exercício físico; alimentação saudável; repouso; equilíbrio e confiança em Deus.

O médico Marcello Niek Machado Leal, que atua na área de medicina preventiva do Hospital Adventista de Belém, destaca que os oito remédios naturais acabam atuando, principalmente, como mecanismos de prevenção para doenças relacionadas ao estilo de vida.

“Esses oito remédios formam os princípios de uma medicina de estilo de vida. Então, eles foram ensinados pela Igreja Adventista e foram incorporados pela medicina, conforme ela foi avançando. Existe um grande grupo de doenças que nós chamamos de doenças do estilo de vida, que estão relacionadas com a forma como nós vivemos. Essas doenças representam uma grande parcela do sofrimento da população mundial”, explica o especialista.

A seguir, entenda mais sobre os oito remédios naturais:

- Água: é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele;

- Ar puro: é extremamente importante buscar lugares onde exista ventilação em que o ar puro possa ser respirado;

- Luz solar: uma das principais orientações é que as casas tenham locais de iluminação solar. Às vezes, é necessário remover cortinas, abrir as janelas e suspender persianas para que os raios solares entrem nos ambientes;

- Exercício físico: os adventistas sugerem que as atividades físicas sejam feitas diariamente, pelo menos 30 minutos a cada dia. Há, também, pesquisas recentes que explicam que três sessões de dez minutos proporcionam os mesmos benefícios que uma sessão de meia hora;

- Alimentação saudável: a alimentação saudável envolve dois aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais;

- Repouso: além de se dormir o número de horas correta diariamente, é importante reservar um dia da semana para um processo de restauração das relações sociais e familiares, descanso das atividades física e mentais cotidianas e maior conexão espiritual com Deus;

- Equilíbrio: envolve a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais;

- Confiança em Deus: é imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fé nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que ele existe, é ter um relacionamento de amor com ele.

Fé é capaz de influenciar positivamente na saúde e processos de cura (Freepik.com)

É válido destacar que os oito remédios naturais não servem como tratamento para uma doença, porém atuam como prevenção. Visto isso, em casos de suspeitas de alguma doença, consulte um médico para entender a gravidade do problema.