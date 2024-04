Entenda a importância do ar puro para a saúde

O ar puro é considerado um remédio natural, pois respirar ar limpo e livre de poluentes proporciona uma série de benefícios para a saúde. Quando se respira ar puro, o corpo recebe oxigênio em quantidades adequadas, o que é essencial para o bom funcionamento do sistema respiratório, cardiovascular e do cerebral. Além disso, o ar puro ajuda a reduzir o estresse, aumenta a energia e melhora a qualidade do sono.

De acordo com Rafael Ângelo Araújo, supervisor de reabilitação do Hospital Adventista de Belém, o ar puro também pode ajudar a reduzir os sintomas de algumas condições de saúde, como alergias e doenças respiratórias. Portanto, ele é considerado um remédio natural porque promove a saúde e o bem-estar de forma holística, sem a necessidade de intervenção médica ou farmacêutica.

“O ar considerado puro é caracterizado pela ausência ou presença mínima de poluentes nocivos. Isso inclui a redução de substâncias como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), compostos orgânicos voláteis (COVs), partículas em suspensão (PM2.5 e PM10) e outros poluentes atmosféricos. Geralmente, áreas com vegetação abundante como florestas e parques, tendem a ter ar mais puro devido à capacidade das plantas de absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio. Além disso, locais distantes de fontes de poluição industrial, veicular e de atividades agrícolas intensas também tendem a ter ar mais limpo. No entanto, é importante ressaltar que mesmo em áreas aparentemente limpas, a poluição atmosférica pode ser transportada pelo vento, tornando o ar impuro em determinados momentos”, explica Rafael Ângelo Araújo.

A seguir, confira os benefícios do ar puro para a saúde:

1. Melhoria da função pulmonar: o ar puro ajuda a manter os pulmões saudáveis, promovendo uma respiração mais eficiente e reduzindo o risco de doenças respiratórias, como asma e bronquite;

2. Aumento da oxigenação do sangue: o oxigênio presente no ar puro é essencial para a oxigenação do sangue, que por sua vez é crucial para o funcionamento adequado de todos os sistemas do corpo;

3. Redução do estresse: respirar ar puro pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo uma sensação de relaxamento e bem-estar;

4. Melhoria da função cerebral: o cérebro requer uma quantidade adequada de oxigênio para funcionar corretamente e o ar puro pode ajudar a melhorar a clareza mental, a concentração e o desempenho cognitivo;

5. Fortalecimento do sistema imunológico: a exposição regular ao ar puro pode fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente contra infecções e doenças;

6. Promoção do sono de qualidade: respirar ar puro antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono, proporcionando um descanso mais profundo e revitalizante.

É válido ressaltar que a exposição prolongada ao ar contaminado ou poluído pode aumentar o risco de desenvolvimento de uma variedade de doenças e condições de saúde, incluindo: problemas neurológicos; alergias e sensibilidades; problemas de pele; problemas cardiovasculares e câncer.

Respirar ar puro garante a restauração dos órgãos e do sistema nervoso. Por consequência, dorme-se bem (Freepik.com)

Respirar corretamente é fundamental para garantir uma oxigenação adequada do corpo e promover o bem-estar geral. Confira, abaixo, algumas dicas para respirar corretamente:

1. Respire pelo diafragma: ao inspirar, deixe o diafragma descer para permitir que os pulmões se expandam completamente. Isso é conhecido como respiração diafragmática ou abdominal;

2. Respire lentamente e de forma controlada: evite respirar de forma superficial ou rápida. Em vez disso, respire de maneira lenta e controlada para maximizar a absorção de oxigênio e minimizar o esforço respiratório;

3. Pratique a respiração consciente: dedique alguns minutos por dia para praticar exercícios de respiração consciente, como a técnica de respiração profunda ou a respiração diafragmática. Isso pode ajudar a reduzir o estresse, melhorar a concentração e promover o relaxamento;

4. Mantenha uma boa postura: uma postura adequada facilita a respiração correta, permitindo que os pulmões se expandam livremente. Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta e os ombros relaxados.

O Hospital Adventista de Belém, como parte de sua abordagem de saúde holística, promove um estilo de vida saudável que inclui a conscientização sobre a importância de respirar ar puro.