Cidade Limpa destaca práticas para a redução de resíduos que podem ser feitas em casa

A redução de resíduos é uma das bases fundamentais da sustentabilidade, sendo essencial para minimizar o impacto ambiental causado pela geração de resíduos, além de contribuir para a conservação de recursos naturais e para a diminuição da poluição. Na região metropolitana de Belém, a Cidade Limpa Ambiental atua promovendo campanhas educativas sobre a importância da redução de resíduos, incentivando a população a adotar práticas sustentáveis, oferecendo em serviços opções como a coleta e reciclagem.

De acordo com Giovanna Barata, analista ambiental da Cidade Limpa Ambiental, reduzir os resíduos auxilia na preservação da biodiversidade e no combate às mudanças climáticas. “A prática da redução pode ser aplicada em diversos tipos de resíduos em nosso dia a dia, incluindo resíduos orgânicos provenientes de alimentos, embalagens descartáveis, resíduos plásticos em geral, papel, papelão, vidro, metais, eletrônicos, etc”, ressalta.

Para diminuir a geração de resíduos em casa é necessário reduzir a quantidade de recursos consumidos e gerados; adotar a prática de consumo consciente; optar por produtos duráveis; evitar o desperdício de alimentos; consumir produtos com menos embalagens e aplicar a prática de reutilização, sempre que possível, além de utilizar a técnica da compostagem em restos de poda, folhas, grama e outras sobras de jardim.

É válido ressaltar que não realizar a redução de resíduos pode proporcionar a sobrecarga dos sistemas de coleta de resíduos sólidos urbanos, causando o esgotamento dos recursos naturais e contribuindo com a poluição do ar, da água e do solo, além dos demais impactos ambientais relacionados com as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade.

“A chave está em adotar hábitos mais conscientes e sustentáveis, buscando alternativas que minimizem o desperdício e promovam a reutilização, a reciclagem e a compostagem sempre que possível”, acrescenta Giovanna Barata.

A seguir, confira dicas para diminuir a geração de resíduos em casa:

1. Reaproveite as embalagens para armazenamento: caso você tenha comprado algum produto com um pote legal, não jogue fora. Lave-o após o fim do produto e deixe-o pronto para o posterior reabastecimento. Os potes de vidro da geleia, por exemplo, são bons para armazenar compotas e molhos caseiros;

2. Aproveite os alimentos completamente: na hora de cozinhar utilize cascas, talos e folhas em novas receitas, como doce de casca banana, suco de casca de abacaxi ou caldo de talos de legumes. Apesar da composição do resíduo orgânico ser mais rápida do que derivados do petróleo, ele é muito volumoso em uma residência;

3. Cuidado com as compras online: é nítido que a internet realmente faz cada vez mais parte do nosso dia a dia. Porém, os produtos comprados em sites e enviados para a sua casa geralmente exigem muita embalagem, o que prejudica o meio ambiente. Mudar essa tendência faz parte do conceito de consumo consciente.

