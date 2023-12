Consórcio Amazônia Legal discute transição econômica para a região durante a COP 28

Nesta segunda-feira (4), em Dubai, governadores do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, que reúne os nove estados amazônicos, participaram do painel "Transição econômica para a Amazônia: desenvolvimento socioeconômico de baixas emissões”, no pavilhão do próprio Consórcio, durante a 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, que acontece em Dubai.

O governador do Pará, Helder Barbalho, que atualmente preside o Consórcio, defendeu que as florestas sejam prioridade nas discussões climáticas mundiais. “Nós precisamos fazer com que floresta tenha valor. E é fato, a floresta só entra na agenda global pelo romantismo da importância da floresta, mas a floresta nunca foi colocada de maneira efetiva, como riqueza necessária à preservação, com consignação ao aspecto social. Em 2019, 2021 e 2022, nas COPs, nós ouvimos falar sobre energia, sobre segurança alimentar, sobre regeneração produtiva, mas não ouvimos falar sobre floresta ou ouvimos falar de maneira periférica. Estou fazendo esse alerta porque nós temos dois anos para, efetivamente, pautar floresta como prioridade, caso contrário, continuaremos sendo apenas cobrados por termos estoque florestal e não seremos os beneficiados por isso”, disse Barbalho.

“O Norte Global deseja que nós sejamos apenas cumpridores do papel da responsabilidade e o Sul Global, que é quem detém a floresta tropical, precisa ter capacidade de liderar este processo”, completou o governador.

Para o chefe do Executivo paraense, é preciso haver mobilização para a valoração da floresta viva. “Precisamos garantir que haja mecanismos, políticas e ações para preservar a floresta cuidando das pessoas a partir da mais importante vocação: sustentabilidade ambiental, social, e sustentabilidade econômica. É a sociobioconomia que deve ser a nova agenda da Amazônia”, concluiu.

Participaram do painel, além de Helder Barbalho, o governador do Amazonas, Wilson Lima; o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes; o governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha; o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; e o governador de Roraima, Antônio Denarium. O Consórcio Amazônia Legal, formado pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, tem como missão a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia.