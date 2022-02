Confira o resultado do 6º sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2022

A Tele Sena sorteou no domingo (06/02), antes da exibição do Programa do Silvio Santos, no SBT, o 6º sorteio da Tele Sena de Ano Novo 2022, o último da campanha, que garantiu uma arrecadação de mais de R$ 7 milhões para os apostadores. No próximo domingo (13), a premiação dará lugar para a edição de Carnaval.

Confira os números sorteados:

07, 15, 27, 31, 37

VEJA MAIS

Como posso apostar na Tela Sena?

Para apostar, a pessoa interessada precisa adquirir um cartão no próprio site da Tele Sena, nas Casas Lotéricas, ou nas agências dos Correios. Também é possível comprar pela Recarga Pay, PicPay, Celcoin e Conta Zap.

Como posso ganhar na Tele Sena?

Nesta edição, existem quatro formas de ganhar na Tele Sena, confira:

Ganhe Já

O apostador raspa sete números, contando com a 'chance extra', e, se achar três valores iguais ganha o prêmio indicado. Na edição de Carnaval os valores são: R$ 15, R$ 30, R$ 50, R$ 100 R$ 200, R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.0000, R$ 20.000, R$ 30.000, R$ 50.000 e R$ 100.000.

Premiação por Pontuação - Mais Pontos e Menos Pontos

Em um quadro com 25 dezenas, o interessado deve marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha. Quem fizer mais pontos leva para casa o valor de até R$ 600.000. Já quem fizer menos, pode levar até R$ 400.000.

Tele Sena Completa

A Tele Sena completa é um sorteio semanal, onde todo domingo o apostador pode concorrer a uma casa com uma BMW e um salário extra de R$ 5 mil mensal durante um ano.

Promoção '5 mil, Brasil'

Na premiação diária, a Tele Sena sorteia R$ 5 mil para todas as regiões brasileiras. Para ganhar, basta comprar a Tele Sena de Ano Novo 2022, cadastrar o cartão no site e responder: “Qual é o título de capitalização que dá prêmios para todas as regiões do Brasil?”. Um cupom é emitido automaticamente com seus dados e enviados ao SBT.

Quanto custa o cartão da Tele Sena?

Um cartão do sorteio custa R$ 15. Pelo site, o apostador pode comprar até R$ 150.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora do OLiberal.com, Heloá Canali)