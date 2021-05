Confira como será a agenda de vacinação desta sexta na RMB

Nesta sexta-feira (28), os municípios da Região Metropolitana de Belém seguem vacinando contra a covid-19 vários grupos. Em Belém, das 9h às 17h, pelo segundo dia consecutivo, serão vacinadas as pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1982 a 2003 (1ª chamada); pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 1981 (2ª chamada); e grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independentemente de comorbidade (3ª chamada).



A Sesma disse que entende que as pessoas portadoras de deficiências não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário e devem ser vacinadas



Entre os critérios de inclusão das pessoas com deficiência permanente: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho); grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente); alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar).

Postos de vacinação

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, av. Visconde de Souza Franco, 776, bairro Reduto;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, no 1375, bairro do Marco;

3. Colégio do Carmo - tv Dom Bosco, no 72, bairro da Cidade Velha;

4. Escola de Enfermagem da UEPA - av. José Bonifácio, no 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, no 1144, bairro de Nazaré;

6. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro;

7. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

8. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, no 524, bairro Mangueirão;

9. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv São Roque, 789, Cruzeiro;

10. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

11. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila.

12. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada

de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

13. Unama, av. Alcindo Cacela, no 287;

14. Unifamaz - av. Visconde de Souza Franco, no 72, bairro do Reduto;

15. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básico) - rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Ananindeua começa a vacinar pessoas sem comorbidades

Nesta sexta-feira (28), o município de Ananindeua vai começar a imunização contra a covid-19 de uma nova categoria: pessoas com 56 a 58 anos completos ou mais sem comorbidades. Já no sábado (29), será a vez das pessoas com 53 a 55 anos completos ou mais sem comorbidades. O horário de aplicação da dose será das 08h às 13h.



Esses grupos devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência (no nome da pessoa) e/ou título eleitoral. Ao todo, a prefeitura vai disponibilizar 12 pontos de vacinação nesses dois dias.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente que perderam o calendário vacinal podem procurar um dos postos de vacinação deste grupo prioritário nesses dois dias, mas munidos de todos os documentos necessários relacionados ao seu grupo.

Pontos e vacinação para pessoas sem comorbidades nas faixas etárias específicas

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

3. Igreja Universal - Águas Lindas

4. Assembleia de Deus - Maguari

5. UBS Aurá

6. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

10. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

11. EEEFM Jaderlândia - Atalaia

12. Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro (esse somente no dia 29 - sábado)

Rodoviários de Ananindeua



Nesta quinta-sexta (28), Ananindeua também vai realizar o segundo dia de vacinação para os trabalhadores rodoviários moradores do município. A Prefeitura Municipal destinou um posto de vacinação específico para a categoria, na Paróquia São Lucas Evangelista, no conjunto Guajará I, no Coqueiro, das 08h às 16h.



A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) estima que 1.500 profissionais rodoviários moradores de Ananindeua devem ser vacinados nos dois dias de vacinação (quinta e sexta). Os trabalhadores rodoviários devem apresentar, além dos documentos pessoais como RG, CPF ou Cartão SUS, também o comprovante de residência no nome da pessoa (conta de luz, IPTU ou título eleitoral), crachá da empresa em que trabalha indicando sua função.



Marituba



Em Marituba, a vacinação segue nesta sexta destinada a pessoas dos grupos prioritários definidos pelos planos nacional e estadual de vacinação: pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; doenças crônicas; deficiência permanente grave; além de grávidas e puérperas (com ou sem comorbidade). A vacinação será das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde do município.



Santa Izabel do Pará

Já em Santa Izabel do Pará, nesta sexta, das 14h às 17h, vai continuar a vacinação contra a covid-19 destinada para professores. Desde a última terça-feira (25), estão sendo vacinados profissionais da rede municipal, estadual e privada desta categoria. A imunização é realizada em três postos fixos: na ESF Divineia, no Centro de Saúde de Santa Izabel, e na Escola Municipal Pergentino Moura.



O município também segue com a vacinação de pessoas de 18 a 59 anos de idade com comorbidades comprovadas e de povos quilombolas e ribeirinhos, que estão sendo vacinados na zona rural, por meio de agendamento.

Santa Bárbara do Pará

A imunização contra a covid-19 em profissionais da educação chegou ao terceiro dia em Santa Bárbara do Pará. As escolas municipais estão recebendo a primeira dose da vacina AstraZeneca.

Nesta sexta (28), serão vacinados profissionais das escolas do bairro Centro: Bairro Novo; Mônica; e Libélula; além da Secretaria municipal de Educação (Semed).

A secretária municipal de Educação, Luisa Valente, acompanhando a vacinação nestes dias, comentou: "Espero logo podermos voltar aos encontros presenciais com os alunos, sei que não será agora, mas com a imunização de todos os profissionais, este momento não vai demorar".