Concursos públicos ofertam 114 vagas no Pará

Seis editais estão abertos para ocupação de vagas na área da saúde e da educação superior no estado. Os concursos públicos são realizados pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que tem oportunidades para a carreira docente em Belém, Abaetetuba, Altamira, Ananindeua e Cametá; e pela Prefeitura de Ananindeua, que seleciona profissionais para o quadro médico do município.

Na carreira federal, a UFPA possui oportunidades para ingresso na carreira como professor adjunto, bem como para seleção de professor visitante e professores substitutos. Em todos os casos, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Ceps.

O edital 47/2022 abrange a oferta de três vagas, sendo uma para a área de Eletromecânica, com atuação no campus de Abaetetuba; uma para Atenção Integral à Saúde do Indivíduo, Família e Comunidade; e uma para Planejamento Visual Gráfico e Comunicação Audiovisual e Multimídia, com atuação no campus de Belém. Os candidatos devem se inscrever no site até 25 de abril e realizar o pagamento de R$ 180 para concorrer ao certame.

Até o dia 22 de abril também estão abertas as inscrições para edital 48/2022, que contempla duas vagas: uma para a área de Abordagem Centrada na Pessoa: Teoria, Pesquisa e Psicoterapia; e outra para Teoria Sociológica, ambas para Belém. A taxa do concurso custa R$ 180.

Já o edital 86/2022 é voltado para a seleção de um professor visitante para o campus de Altamira no tema Identidades, Cultura e Diferença. Nesse caso, o candidatos deve possuir título de doutor por tempo igual ou superior a 10 anos e atuação na área de Educação, Antropologia, Sociologia, Ciências da Linguagem ou áreas afins, entre outros requisitos descritos no edital. A inscrição para este processo ocorre até 4 de maio e está no valor de R$ 180.

A seleção de professores substitutos está prevista nos editais 96/2022 e 103/2022 por meio de processo seletivo simplificado. No primeiro, há quatro vagas disponíveis, sendo uma para Educação Geral: Anos Iniciais do Ensino Fundamental; uma para Educação Inclusiva; uma para Estruturas Navais; e uma para Linguística. Os cargos estão distribuídos entre a Escola de Aplicação e o Instituto de Tecnologia, localizados em Belém; e o campus universitário de Cametá. As inscrições são aceitas até 28 de abril no valor de R$ 80.

Já o segundo edital também oferta quatro vagas. São elas: uma para Direitos Humanos e uma Tecnologia da Madeira, no campus de Altamira; uma para Língua Inglesa, na Escola de Aplicação, em Belém; e uma para Geografia Humana e Ensino de Geografia, no campus de Ananindeua. As inscrições para este concurso custam R$ 80 e podem ser realizadas até o dia 5 de maio.

As remunerações dos cargos docentes na UFPA variam conforme o concurso. Para professores adjuntos, o vencimento básico vai de R$ 3.130,85 a R$ 9.616,18, com o acréscimo de gratificações. Para o cargo de professor visitante o vencimento básico é de R$ 9.548,84 mais retribuição por titulação. Já para os professores substitutos, a remuneração é de R$ 3.130,85 e há gratificações distintas de acordo com o nível de titulação.

O município de Ananindeua também está com um concurso público aberto para médicos que atuarão na Estratégia Saúde da Família (ESF). No total, são 100 vagas disponíveis. O concurso terá duas etapas, sendo uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos.

Para concorrer, é necessário que os candidato seja brasileiros nato ou naturalizado, tenha mais de 18 anos; possua certificado de conclusão de nível superior em Medicina, tenha registro no conselho de classe, esteja em dia com as obrigações militares (caso seja do sexo masculino) e eleitorais; não tenha sofrido qualquer sanção que o impeça de ocupar cargo público, não tenha sido condenado em processo judicial, entre outros requisitos.

Os aprovados terão remuneração de R$ 3.152,31, acrescido de R$ 2.521,84 de gratificação de atividade especial, auxílio alimentação e outras vantagens. As inscrições custam R$ 90 e podem ser feitas até 11 de maio no site através do site do Cetap.