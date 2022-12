Tribunal de Justiça do DF oferece salários de até R$ 32 mil

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está com inscrições abertas para concurso que oferta 30 vagas para provimento nos cargos de juiz de direito substituto da Justiça e do Distrito Federal. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Brasília (DF), conforme o cronograma estabelecido.

O concurso será executado por uma Comissão, em conjunto com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos (Cebraspe), contando com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

Do total de vagas, 23 são para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência, e seis para candidatos negros. O edital informa que a remuneração oferecida para o cargo é de R$ 32.004,65.

O concurso será dividido nas seguintes etapas:

- Prova objetiva seletiva;

- Duas provas escritas, sendo uma discursiva de questões e outra prática de sentença cível e criminal;

- Inscrição definitiva e sindicância de vida pregressa e investigação social;

- Exame de sanidade física e mental;

- Psicotécnico;

- Prova oral;

- Prova de títulos.

Na primeira fase, os candidatos serão submetidos a uma prova que terá 100 questões, com duração de 5 horas, sobre as seguintes áreas do direito: civil; processual civil; consumidor; criança e do adolescente; constitucional; eleitoral; penal; administrativo; ambiental; processual penal; empresarial; e tributário.

Os interessados devem se inscrever até às 18h de 27 de dezembro deste ano, pelo site da Cebraspe, e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 320. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Os requisitos estabelecidos aos candidatos incluem ser bacharel em Direito, há três anos, no mínimo, com diploma registrado pelo Ministério da Educação (MEC); possuir três anos de atividade jurídica após a formação; ter até 65 anos de idade na data da posse.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)