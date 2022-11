Seleção da Aeronáutica: inscrições terminam nesta semana

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (24) para o processo seletivo de sargentos temporários, para prestação de serviço militar voluntário, para o ano de 2023.

A seleção oferta 526 vagas, com chances para várias cidades do país, inclusive em Belém. As demais oportunidades são para lotação no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Sul.

Os candidatos convocados serão declarados terceiros-sargentos e incorporados no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon), e também no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica. A remuneração dos aprovados será de acordo com o posto, no valor de R$ 3.825.

Vagas

Segundo o edital de abertura, as vagas do processo seletivo estão distribuídas entre as áreas de administração; comunicações; desenho; eletricidade; enfermagem; eletromecânica; eletrônica; informática; laboratório; logística; mecânica de aeronaves; metalurgia; nutrição e dietética; obras; produção de áudio e vídeo; processo fotográficos; radiologia; saúde bucal; e topografia.

Na capital paraense, são ofertadas 23 vagas, sendo para as áreas de administração (11); eletricidade (2); eletromecânica (1); eletrônica (1); informática (3); laboratório (1); logística (1); mecânico de aeronaves (1); obras (1); radiologia (1); e saúde bucal (1).

Inscrição

Para se candidatar, os interessados devem se cadastrar no site institucional da Aeronáutica, por meio do preenchimento da ficha solicitada pela corporação, durante o período de inscrições estabelecido. Não será cobrada taxa de participação.

Após a primeira etapa, os habilitados serão convocados para a entrega presencial da documentação exigida no edital. As outras fases do certame incluem: avaliação curricular; concentração inicial; inspeção de saúde e avaliação psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; concentração final; e habilitação à incorporação.

Durante o processo de incorporação, os convocados farão o Estágio de Adaptação para Praças (EAP), para serem adaptados e preparados para as condições peculiares do Serviço Militar Temporário, e ao exercício das demais atividades militares, bem como ao aprimoramento profissional dos integrantes do QSCon.

A última etapa da seleção terá duração de 12 meses, a partir da incorporação, que será constituída por três fases para aprimorar os profissionais selecionados.

