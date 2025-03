Salários de até R$ 15 mil: confira os concursos abertos na área da educação

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas para profissionais da educação na região Norte do Brasil. As oportunidades abrangem cargos de níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 8 mil. No Pará, concursos federais e estaduais estão previstos para acontecer este ano.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) tem previsão de abrir novas vagas para técnicos administrativos em educação. Os salários devem variar entre R$ 2,1 mil e R$ 4,5 mil, conforme o cargo e nível de escolaridade exigido.

Já a Fundação Carlos Gomes (FCG) deve lançar seu concurso público em 2025, oferecendo vagas para níveis médio e superior. O certame ainda está em fase de planejamento, mas a expectativa é que as oportunidades contemplem diversas áreas da educação e administração acadêmica.

Região norte

No Amapá, a Secretaria de Estado da Educação do Amapá (SEED-AP) está com concurso previsto, com banca já definida pela Fundação Getulio Vargas. Serão 319 vagas para os cargos de analista, especialista e auxiliar em educação, exigindo formação de nível médio ou superior. Os salários podem alcançar R$ 8 mil. O edital completo deve ser publicado nos próximos meses.

No Amazonas, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) está organizando um novo concurso com vagas para professores e outros profissionais da educação. Ainda sem data confirmada para lançamento do edital, o certame está na fase de estudos para definir cargos e remunerações.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também anunciou a intenção de realizar um concurso público em 2025. A universidade deve ofertar vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remuneração que pode chegar a R$ 15 mil para cargos de maior qualificação.

Já em Minas Gerais, a Prefeitura de Campina Verde está com um concurso público aberto para professores. São 17 vagas disponíveis, com salários de até R$ 3,4 mil. O prazo de inscrição vai até 25 de março de 2025, e a prova está marcada para 27 de abril.

Em São Paulo, a Prefeitura de Tremembé abriu concurso para professores. São 65 vagas, com remuneração de até R$ 4,9 mil. As inscrições ficam abertas até 27 de março de 2025, com provas marcadas para 1º de junho.

No Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) lançou edital para pedagogo, com salário de R$ 4,9 mil. As inscrições vão até 6 de abril de 2025, com prova prevista para 15 de junho.

Confira as vagas por região:

Região Norte

Fundação Carlos Gomes (FCG) – PA

Situação: Previsto

Cargos: A definir

Escolaridade: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Prazo de inscrição: A ser definido

Instituto Federal do Pará (IFPA)

Situação: Previsto

Cargos: Técnicos administrativos em educação

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Vagas: A definir

Prazo de inscrição: A ser definido

Secretaria de Estado da Educação do Amapá (SEED-AP)

Situação: Banca definida (Fundação Getulio Vargas)

Cargos: Analista, especialista e auxiliar

Escolaridade: Níveis médio e superior

Vagas: 319

Prazo de inscrição: A ser definido

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM)

Situação: Previsto

Cargos: Diversos (incluindo professores)

Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior

Vagas: A definir

Prazo de inscrição: A ser definido

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Situação: Previsto

Cargos: A definir

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: A definir

Prazo de inscrição: A ser definido

Outras regiões

Prefeitura de Tremembé – SP

Situação: Edital publicado

Cargos: Professor

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 65

Prazo de inscrição: Até 27 de março de 2025

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – RN

Situação: Edital publicado

Cargos: Pedagogo

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 1

Prazo de inscrição: Até 6 de abril de 2025