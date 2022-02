Resultado do concurso do Ibama deve ser divulgado nesta terça-feira (22)

Pelo edital divulgado pela Cebraspe, banca examinadora do concurso público do Ibama, os gabaritos oficiais definitivos, do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e o edital de resultado final nas provas objetivas, serão divulgados nesta terça-feira (22). Também está previsto para hoje o resultado provisório da prova discursiva.

As informações podem ser consultadas no site da Cebraspe.

Ao todo, estão sendo ofertadas 568 vagas, sendo 65 delas no Pará. As oportunidades são para os cargos de técnico ambiental; analista administrativo; analista ambiental – licenciamento ambiental; analista ambiental – recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização; analista ambiental – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

A remuneração será de R$ 4.063,34 para profissionais de nível médio (ou com curso técnico equivalente) e R$ 8.547,64 para profissionais graduados em qualquer área de formação, com formação de 40 horas semanais.