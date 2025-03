Mais de 4 mil candidatos realizam prova do concurso da Unifesspa neste domingo (30)

Neste domingo (30/3) serão realizadas as provas do concurso para Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Mais de 4 mil candidatos estão inscritos para preencher as 110 vagas efetivas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam entre R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04, exceto para médico-veterinário (jornada de 20h), cujo vencimento é de R$ 4.761,98.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI

Locais e horários de prova

Os candidatos podem acessar o cartão de inscrição no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do concurso, para verificar os locais e horários da prova.

Nível Superior (E):

Abertura dos portões: 7h às 8h

Início da prova: 8h30

Encerramento: 12h30

Nível Médio (D):

Abertura dos portões: 14h às 15h

Início da prova: 15h30

Encerramento: 19h30

A Fadesp oferecerá um plantão de atendimento no sábado (29) e no domingo (30) pelos telefones (91) 4005-7411 / 7479 / 7403 e pelo e-mail (concursos@fadesp.org.br).

Próximas etapas

A segunda fase do concurso prevê prova prática para alguns cargos de nível médio e prova de títulos para cargos de nível superior, conforme o edital. Os candidatos aprovados na prova objetiva também participarão das etapas de Avaliação Biopsicossocial, para concorrentes às vagas para pessoas com deficiência (PcD), e heteroidentificação, destinada a candidatos que disputam vagas reservadas para pessoas negras (pretos e pardos).