Mais de 200 novos servidores são nomeados no Pará

Mais de 200 candidatos aprovados em concursos realizados pelo governo do Pará foram nomeados nesta segunda-feira (05). A publicação com os nomes foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia. As vagas são para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) e Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS).

Do total, 55 nomeados vão fortalecer a gestão ambiental e a promoção da sustentabilidade no Pará. Eles foram aprovados no concurso C-218 da Semas, que ofertou 136 vagas e mais cadastro reserva, para os cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Assistente de Infraestrutura, Técnico em Gestão de Informática, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Arquitetura E Urbanismo, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Geografia, Geologia, Meteorologia, Serviço Social e Turismo. Ao todo, a pasta conta com 210 novos profissionais neste concurso.

Saúde

No setor da saúde, foram nomeados 40 aprovados no concurso C-215 do HOL, que ofertou 121 vagas, e 115 foram convocados no concurso C-217 da FSCMPA, com 250 vagas, ambos com cadastro reserva. Os novos servidores vão contribuir para a melhoria da qualidade no atendimento e o fortalecimento do sistema de saúde pública do Pará.

As nomeações foram para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Médico, para diversas especialidades, Farmacêutico, Psicólogo, Pedagogia e Engenheiro de Segurança Do Trabalho. Com esta convocação, o HOL passa a ter 44 novos profissionais da saúde e outros 350 na Fundação Santa Casa de Misericórdia.

Previdência

Também foi publicada a nomeação de 29 novos servidores no concurso C-214 do Igepps, que ofertou 24 vagas e mais cadastro reserva. Os novos profissionais foram distribuídos entre os cargos de Assistente Administrativo, Assistente de Informática, Técnico Previdenciário A, Técnico de Estatística e Atuária, Analista de Investimento, Técnico de Administração e Finanças, e Técnico em Gestão de Informática.

As nomeações impactarão diretamente na eficiência e agilidade dos serviços previdenciários, assegurando que a proteção social e os direitos previdenciários sejam devidamente geridos e garantidos aos cidadãos paraenses. O órgão conta, agora, com 50 servidores nomeados no concurso C-214.