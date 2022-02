Locais de prova do concurso da Petrobrás são divulgados nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (15), os candidatos do concurso público da Petrobras podem consultar os seus locais de prova, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_21_ns. As provas objetivas, com duração de 4 horas, serão aplicadas no próximo domingo (20), às 14h.

Ao todo, o concurso está ofertando 757 vagas imediatas e 3.780 para o Cadastro de Reserva. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82. De acordo com a Cebraspe, empresa responsável pela organização do certame, cerca de 200 mil candidatos se inscreveram e a demanda pode chegar a 566 candidatos por vaga, dependendo do cargo.

As provas objetivas serão realizadas em Belém e das demais capitais do país e no Distrito Federal.