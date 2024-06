Inscrições para concurso do TCE-PA encerram nesta sexta (14/06); saiba como se inscrever

Esta sexta-feira (14/05) é o último dia das inscrições do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Com uma oferta de 50 vagas, o certame chama a atenção dos concurseiros devido às oportunidades e benefícios oferecidos, entre eles, a remuneração, que chega a R$ 11.635,36. A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a responsável pela organização do concurso.

Confira a versão completa e já retificada do edital do concurso, aqui. A retificação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 06/06. As mudanças incluíram correções no nome de cargos com respectiva correspondência nos valores de taxas de inscrição, que continuaram os mesmos apesar da mudança do nome, e ajustes no conteúdo programático e procedimentos de recurso.

Conforme o edital, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, até as 16h desta sexta, no site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,00 para auxiliar técnico de controle externo e R$ 150,00 para auditor de controle externo. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição, gerar o boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 17 de junho.

Rafael Guimarães, 38, não deixou para a última hora e já garantiu a inscrição. Ele, que é empresário, diz que busca uma maior estabilidade financeira e que os Tribunais são um dos seus focos. “Estudo para concursos há seis anos. Já consegui me classificar em alguns. A concorrência é grande, mas a determinação e força de vontade fazem eu sempre batalhar para conseguir a vitória de ser aprovado”, diz.

Vagas

As vagas do concurso do TCE-PA estão divididas entre cargos de nível superior e médio. São 45 vagas para o cargo de auditor de controle externo (nível superior) e 5 vagas para o cargo de auxiliar técnico de controle externo (nível médio).

Além das vagas imediatas, há formação de cadastro de reserva, aumentando as chances de convocação futura. Os cargos de auditor de controle externo possuem diversas especialidades, incluindo administração, contabilidade, direito, engenharia, entre outras.

Remuneração

Os salários oferecidos variam conforme o cargo. Para auxiliar técnico de controle externo, o salário é de R$ 4.603,43. Para auditor de controle externo, o salário é de R$ 5.075,20, com gratificação adicional de R$ 4.060,16 para diversas especialidades.

Além do salário, os aprovados terão direito a um auxílio alimentação no valor de R$ 2.500,00, além de benefícios como adicional de tempo de serviço, adicional de qualificação para quem possui títulos de pós-graduação e abono por produtividade coletiva.

Provas

O processo seletivo consiste em provas objetivas de múltipla escolha e provas discursivas para ambos os cargos. Além disso, para os cargos de auditor de controle externo, haverá uma etapa adicional de avaliação de títulos. As provas objetivas e discursivas terão caráter eliminatório e classificatório, e a avaliação de títulos será apenas classificatória.

As provas serão realizadas em Belém, com possibilidade de alocação em cidades próximas caso o número de inscritos exceda a capacidade dos locais de prova.

Requisitos

Os candidatos devem atender a uma série de requisitos para se inscrever. É necessário ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para homens), possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo, estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, e não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público.

O concurso também reserva um percentual mínimo de 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros ou pardos, conforme a legislação vigente.

Resultados

Os resultados das provas serão divulgados no site da FGV. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas previstas serão nomeados durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja o resumo das principais informações do concurso

Inscrições:

Último dia: 14 de junho de 2024

Site: FGV

Taxa: R$ 95,00 (Auxiliar Técnico), R$ 150,00 (Auditor)

Vagas:

Total: 50

Auditor (Nível Superior): 45 vagas

Auxiliar Técnico (Nível Médio): 5 vagas

Remuneração:

Auxiliar Técnico: R$ 4.603,43 + R$ 2.500,00 (auxílio alimentação), totalizando R$ 7.103,43

Auditor: R$ 5.075,20 + R$ 4.060,16 (gratificação) + R$ 2.500,00 (auxílio alimentação), totalizando R$ 11.635,36

Provas:

Objetivas e discursivas

Adicional de avaliação de títulos para Auditor

Realizadas em Belém (possibilidade de cidades próximas)

Requisitos:

Nacionalidade brasileira

Idade mínima de 18 anos

Direitos políticos em dia

Obrigações eleitorais e militares em dia

Escolaridade exigida para o cargo

Aptidão física e mental

Sem sanção impeditiva de cargo público

Resultados:

Divulgação no site da FGV

Nomeação dentro do número de vagas

Validade: 2 anos (prorrogável por mais 2)