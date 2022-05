Hospital público abre vaga para eletricista no Marajó

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) no município de Breves, no sudoeste do Marajó, está com vaga aberta para a função de eletricista, preferencialmente pessoa com deficiência (PCD). Para concorrer à oportunidade, o candidato deve ter ensino médio completo e cursos complementares de eletricidade predial e NR-10. Também é desejável possuir vivência em processos e rotinas de instalações e manutenção corretiva e preventiva em elétrica e que se tenha experiência mínima de um ano.

As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitos até a próxima sexta-feira (3), enviando currículo para o email selecao.hrm@indsh.org.br.

Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase serão contatados pelo setor de Recursos Humanos (RH), que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Para concorrer, os candidatos devem residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança.

O Hospital Regional Público do Marajó fica na avenida Rio Branco, no bairro Centro, e integra a rede de saúde do Governo do Estado, prestando assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre. Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.