Hemopa abre seleção para médicos temporários

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) fará a seleção de profissionais temporários para funções de nível superior no órgão. Com lotação em Belém, as quatro vagas ofertadas são para médico, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O processo seletivo será composto de três fases: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista pessoal. A atuação dos profissionais será no Hemocentro Coordenador, com remuneração prevista de R$ 2.053,54, acrescida de gratificações e benefícios.

As inscrições devem ser feitas até as 9h desta segunda-feira (21), pelo formulário eletrônico, disponibilizado no site da Fundação Hemopa, de forma gratuita.

Para disputar uma das vagas disponíveis, o interessado precisa ser graduado em Medicina, com diploma fornecido por instituição credenciada pelo MEC e registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) de sua área de jurisdição.

Os profissionais devem ser aptos a:

- Orientar doadores sobre a doação de sangue;

- Fazer pré-triagem e triagem clínica de doador;

- Registrar dados de triagem no computador;

- Encaminhar doadores ao ambulatório de pacientes;

- Prestar atendimento médico e/ou orientações a doadores com intercorrências;

- Encaminhar ao ambulatório hematológico se necessário;

- Atender o paciente hematológico, entre outras atividades.

Na fase final, referente à entrevista com os participantes, serão pontuadas as habilidades de comunicação; capacidade para trabalhar em equipe; comprometimento; habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)