Fundação ParáPaz oferta vagas para nível médio e superior em Belém e no interior do Estado; confira

A Fundação ParáPaz estará com Processo Seletivo Simplificado (PSS), a partir da próxima segunda-feira (11), para cargos temporários de níveis médio e superior para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Estão sendo ofertadas 30 vagas para as funções de técnico em Gestão Social: Pedagogia (06 + 12 CR); professor de Educação Física (06 + 12 CR); professor de Informática (06 + 12 CR) e assistente administrativo (12 + 12 CR). Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 2.900,67 com gratificação de escolaridade de 80% e demais vantagens para cargos de nível superior.

O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O PSS compreenderá as seguintes fases: Inscrição e Homologação, de caráter habilitatório e eliminatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista pessoal de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrição

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo site Sipros, no horário de 00h00 do dia 11 de abril de 2022 às 23h59min do dia 12 de abril de 2022. O edital completo e o cronograma de atividades também estão disponíveis no site Sipros.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)