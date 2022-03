Fundação Cultural do Pará faz processo seletivo com salário de até R$ 2.904; acesse o edital

A Fundação Cultural do Pará publicou edital de processo seletivo para a contratação temporária de 24 profissionais, com salário de até R$ 2.904,1.

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora (www.sipros.pa.gov.br), no horário de 0h do dia 14 de março às 23h59 do dia 16 de março.

O PSS terá três fases: a primeira é a inscrição, em que o candidato será habilitado a concorrer a uma vaga. A segunda será composta por análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira, entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório.

Todas as fases do processo serão realizadas em Belém. Conforme o edital, a pontuação final do candidato nesse PSS será composta pela somatória das notas obtidas na segunda e na terceira fase.

O prazo de vigência do contrato será de um ano, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades da FCP.

As funções de nível superior são de técnico em administração e finanças - administração; técnico em administração e finanças - ciências contábeis: e técnico em administração e finanças - serviços social.

As de nível médio são de assistente administrativo, assistente cultural- sonoplastia, assistente cultural- cenotecnia ou cenografia, assistente cultural – iluminação cênica, assistente cultural – produção e assistente de informática.

Acesse o edital aqui.