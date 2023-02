DPE-PA inscreve para concurso com salário de R$ 6,9 mil

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) está com inscrições abertas para o novo concurso do órgão que oferta 25 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A organização do certame será feita pela Legalle Concursos.

O prazo para se inscrever termina no dia 7 de março. Os interessados devem acessar o site da instituição organizadora e realizar o pagamento da taxa de participação fixada em R$ 100.

Vagas

As vagas disponíveis são para o cargo de analista de defensoria, e oferece um salário inicial de R$ 6.911,84. A função pode ser pleiteada por candidatos com formação nas áreas de administração; analista de tecnologia da informação (análise e desenvolvimento de sistemas, rede de computadores, banco de dados, suporte, telecomunicações e gestão de TI); arquitetura; ciências contábeis; ciências econômicas; direito; engenharia civil; engenharia elétrica; estatística; pedagogia; perícia médica; psicologia; serviço social; secretariado executivo; e comunicação social.

As lotações dos candidatos serão distribuídas entre os núcleos regionais da região metropolitana de Belém, de Carajás, Caeté, Tocantins, Lago Tucuruí, Rio Capim, Guamá, Araguaia, Baixo Amazonas, Tapajós, Xingu e Parauapebas, de acordo com a lista detalhada na primeira página do edital.

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas em 16 de abril, com duração máxima de cinco horas, nas cidades de Altamira, Belém, Marabá e Santarém.

Na ocasião, além do exame prático-discursivo, os candidatos passarão por 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Informática, Legislação e noções de Direito) e específicos do cargo.

Os aprovados na primeira fase serão convocados para a prova de títulos, fase estritamente eletrônica e classificatória que levará em conta os seguintes comprovantes: especialização (0,5 ponto); mestrado (1 ponto); doutorado (2 pontos); exercício de cargo ou função profissional na área (0,5 ponto por ano); cursos de atualização e aperfeiçoamento na área (0,5 ponto por curso).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)