Decreto regulamenta distribuição das 2 mil vagas do concurso da Seduc Pará

O Concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc Pará), um dos mais aguardados pelos concurseiros paraenses, com 2 mil vagas previstas, teve mais um avanço em seu planejamento. Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14/8), decreto assinado pela governadora Hana Ghassan que regulamenta a distribuição das vagas para realização do certame que vai preencher cargos efetivos no órgão.

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Conforme o texto divulgado, o quantitativo de vagas a ser ofertado por especialidade, área de atuação ou habilitação profissional deverá observar os quantitativos totais de cargos previstos na Lei Estadual nº 9.890, de 13 de abril de 2023. O decreto prevê ainda que a distribuição das vagas por especialidade não poderá implicar criação, extinção, transformação ou alteração do quantitativo total dos cargos efetivos previstos em lei.

Segundo o governo do Pará, o concurso da Seduc ofertará 1.785 vagas para o cargo de Professor, 21 para a função de Especialista em Educação e outras 194 vagas para diversos cargos do Quadro Administrativo. Em edição do Diário Oficial do dia 26 de junho deste ano, a Secretaria de Planejamento e Administração publicou o contrato com a Fundação Getúlio Vargas para organização, planejamento e realização do certame.

O último grande concurso para a Secretaria de Estado de Educação do Pará foi realizado em 2018, pelo Instituto Consulplan. Na ocasião, foram ofertadas mais de duas mil vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A.