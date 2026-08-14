Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Decreto regulamenta distribuição das 2 mil vagas do concurso da Seduc Pará

Certame é um dos mais aguardados pelos concurseiros do estado

O Liberal
fonte

Concurso da Seduc ofertará 1.785 vagas para o cargo de Professor, 21 para a função de Especialista em Educação e outras 194 vagas para diversos cargos do Quadro Administrativo (Rai Pontes/Ascom Seduc)

O Concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc Pará), um dos mais aguardados pelos concurseiros paraenses, com 2 mil vagas previstas, teve mais um avanço em seu planejamento. Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14/8), decreto assinado pela governadora Hana Ghassan que regulamenta a distribuição das vagas para realização do certame que vai preencher cargos efetivos no órgão.

Veja mais

image Concurso Seduc PA: banca definida acelera preparação para 2 mil vagas
Com edital previsto para agosto, especialistas alertam que começar a estudar apenas no pós-edital pode comprometer as chances de aprovação

image Seduc e Seplad avançam na organização de novo concurso público da Educação
Certame terá abrangência em todo o estado e está em fase de organização

Conforme o texto divulgado, o quantitativo de vagas a ser ofertado por especialidade, área de atuação ou habilitação profissional deverá observar os quantitativos totais de cargos previstos na Lei Estadual nº 9.890, de 13 de abril de 2023. O decreto prevê ainda que a distribuição das vagas por especialidade não poderá implicar criação, extinção, transformação ou alteração do quantitativo total dos cargos efetivos previstos em lei. 

Segundo o governo do Pará, o concurso da Seduc ofertará 1.785 vagas para o cargo de Professor, 21 para a função de Especialista em Educação e outras 194 vagas para diversos cargos do Quadro Administrativo. Em edição do Diário Oficial do dia 26 de junho deste ano, a Secretaria de Planejamento e Administração publicou o contrato com a Fundação Getúlio Vargas para organização, planejamento e realização do certame.

O último grande concurso para a Secretaria de Estado de Educação do Pará foi realizado em 2018, pelo Instituto Consulplan. Na ocasião, foram ofertadas mais de duas mil vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

CERTAMES PARAENSES

Concursos somam mais de 6 mil vagas no Pará; veja oportunidades

Há oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 16 mil

17.08.26 7h00

CERTAME

Edital do concurso Transpetro 2026 é publicado; saiba mais sobre inscrições e provas em Belém

Seleção oferece oportunidades para níveis médio e superior e para o quadro de pessoal de mar; inscrições começam nesta quarta-feira (12)

12.08.26 17h09

expectativa

Decreto regulamenta distribuição das 2 mil vagas do concurso da Seduc Pará

Certame é um dos mais aguardados pelos concurseiros do estado

14.08.26 13h27

SUSPENSÃO

Concurso de Abaetetuba é suspenso cautelarmente pelo TCM-PA

Medida do Tribunal aponta possíveis irregularidades no edital. Prefeitura afirma que certame não foi anulado

14.08.26 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda