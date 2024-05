CPNU: Confira dicas práticas de professores para uma redação ‘nota dez’

Às vésperas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que ocorre neste domingo (05/05), candidatos por todo o país finalizam seus preparativos para uma das etapas mais decisivas do exame: a redação. Para ajudar nesta reta final, professores de redação de Belém, especialistas em concursos públicos, conversaram com a reportagem e compartilharam dicas práticas que podem fazer a diferença na hora de redigir um texto “nota dez”.

Atenção à gramática

A professora Ana Castilho, embora reforce que se trata de uma prova inédita e que, portanto, “não existe um modelo”, diz que a expectativa é de que a prova venha no padrão comum, como já vem sendo cobrado no próprio Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com uma ênfase pelo próprio edital para itens gramaticais e de coesão textual. Ela destaca que deve-se ter atenção para não cometer erros gramaticais, como vírgula, crase e acentos.

Estrutura do texto

“Uma dica importante é sempre iniciar pela redação, aproveitar que a mente está descansada, revisar o texto antes de passar a limpo”, orienta Castilho. Além disso, a professora chama atenção para a estruturação do texto. “Escreva quatro parágrafos, sendo um parágrafo para apresentação do tema, dois argumentos bem estruturados e uma conclusão. Seja bem atento e atenta a gramática e as conexões entre períodos dentro do parágrafo”, reforça.

Leia o comando com atenção

Elton Marinho orienta que a primeira coisa que o candidato deve fazer ao receber a prova é ler atentamente o comando e o tema da redação para que se entenda exatamente o que está sendo pedido antes de começar a escrever. “Os candidatos devem ler o comando da redação com muita atenção. Além disso, deve analisar os textos de apoio para entender a linha de raciocínio da banca. Vale ressaltar que o candidato não pode copiar frases, orações e períodos do texto de apoio”, instrui.

Evite preocupações excessivas

Marinho também pontua que a preocupação excessiva com o possível tema da redação pode levar a um bloqueio criativo ou a uma preparação inadequada para outros tópicos igualmente prováveis. “Para amenizar isso, seria importante não criar muitas expectativas sobre o que cairá e, no dia da prova, produzir um texto com todas as partes do texto dissertativo ou das questões discursivas, conforme as orientações dos professores de redação para concursos”, diz o professor.

Use argumentos sólidos

O professor Paulo Gomes Além disso, diz que é desejável que os estudantes saibam relacionar assuntos diversos ao tema que for proposto, a exemplo de notícias, filmes e teóricos da filosofia e da sociologia. “Se quer que o participante defenda seu ponto de vista, mas defenda de uma maneira fundamentada e comprovada, utilizando pesquisas, utilizando dados históricos, dados estatísticos, sempre visando convencer o leitor sobre aquele ponto de vista”, aponta.

Possíveis temas

Comumente, a maior expectativa em torno de uma prova de redação é o tema. No CPNU não é diferente. Embora não se deva se preocupar excessivamente em antever uma possível temática, os professores ouvidos pela reportagem apostam em temáticas sociais. Ana, por exemplo, aposta em temas ligados ao meio ambiente, às minorias e à tecnologia. “Nada que fuja do debate público”, diz a professora.

Paulo complementa observando o fato de o CPNU ter sido chamado de “Enem dos Concursos”, e que essa alusão ao Enem sucinta temáticas sociais. “Se eu fosse apostar em algo, seria em problemáticas como a falta de direitos, falta de moradia, saneamento básico, questões sobre o combate à fome ou até mesmo sobre a questão do meio ambiente. Tem aí um debate muito amplo sobre a COP 30, então isso pode, de fato, cair no concurso”, diz o professor.

Não esqueça

As provas do CPNU ocorrem neste domingo. Conforme divulgado pelo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP) ao chegar no local de prova, os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição, que deve ser impresso, na página do candidato, e o documento de identidade original com foto (de acordo com os mencionados no edital). Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas.

No caso dos documentos digitais, conforme o edital, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sua sala. Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no seu celular. O aplicativo pode ser acessado mesmo sem internet. Deve-se fazer o teste antes para se certificar que está funcionando corretamente. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Horário das provas

O exame será realizado em dois períodos, matutino e vespertino. Na manhã, os portões abrirão às 7h30 e fecharão às 8h30, com o exame ocorrendo das 9h às 11h30. Candidatos do Ensino Superior (blocos 1 a 7) responderão a 20 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais e uma questão dissertativa sobre conhecimento específico. Para o Ensino Médio (bloco 8), serão aplicadas 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma prova de redação.

No período da tarde, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h, com a prova acontecendo das 14h30 às 18h. Para o Ensino Superior (blocos 1 a 7), haverá 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos específicos, com uma prova distinta para cada bloco temático. Os candidatos do Ensino Médio (bloco 8) enfrentarão 40 questões objetivas de múltipla escolha. O tempo mínimo de permanência nos locais de provas em ambos os turnos é de duas horas.