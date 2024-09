Concursos públicos oferecem salários de até R$ 21 mil no Brasil; confira algumas vagas

Uma série de concursos estão abertos no Brasil com salários altos, a exemplo do Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI), que publicou um novo edital prorrogando suas inscrições. Agora, os interessados podem se candidatar até o dia 17 de outubro, pagando taxa de R$ 150, por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

O salário base oferecido no concurso é de R$ 17,6 mil, acrescido ainda de gratificações de desempenho, auxílio-alimentação e auxílio-saúde. São ofertadas 12 vagas imediatas e mais 60 posições para formação de cadastro reserva para auditor de controle externo. Das oportunidades imediatas, as chances são para engenharia (4 vagas), TI – sistemas, engenharia de dados e ciência de dados (4), TI – infraestrutura e segurança (2) e qualquer área de formação (2).

As provas também foram adiadas e agora serão realizadas no dia 12 de janeiro do ano que vem. A prova objetiva do concurso do TCE-PI será realizada no turno da manhã, das 8h às 13h, e a prova discursiva será aplicada no turno da tarde, das 14h30 às 18h30. Ambas as etapas possuem caráter eliminatório e classificatório.

Outro concurso aberto até o dia 2 de outubro e que oferece um bom salário é o do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que oferta 7 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para o cargo de auditor de controle externo. Entre as oportunidades estão 3 vagas para orientação microinformática e infraestrutura de TI, 2 para psicologia e 2 para arquivologia.

A seleção é organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e a taxa de inscrição custa R$ 161,17. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva no dia 17 de novembro. Os selecionados receberão um salário inicial de R$ 21 mil, além de outros benefícios.

Há ainda a possibilidade de se candidatar ao concurso público da Prefeitura de Cacoal, município do estado de Rondônia, que tem uma vaga para o cargo de auditor fiscal tributário municipal. A remuneração do cargo é composta pelo vencimento base de R$ 1,54 mil, mais produtividade variável de até R$ 9,27 mil, somando, portanto, um salário de até R$ 10,8 mil. O futuro servidor também receberá auxílio-alimentação de R$ 750.

Sob organização do Instituto Consulplan, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de outubro, sendo necessário pagar uma taxa no valor de R$ 79. No dia 17 de novembro, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva e, posteriormente, haverá avaliação de títulos.

Outra oportunidade é o concurso público da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em Goiás, com vagas para o cargo de auditor fiscal tributário. Serão ofertadas 10 vagas imediatas e outras 30 para cadastro reserva. Para ingressar no cargo é necessário possuir nível superior em áreas específicas de formação. O salário será de R$ 10,5 mil. A carreira foi instituída em 2022; assim, este será o primeiro concurso público para o cargo, que irá preencher todas as vagas criadas.

As inscrições ainda não foram abertas porque o certame está temporariamente suspenso, devido à Recomendação nº 2024007279726 da 18ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aparecida de Goiânia. Entre os motivos estariam evidências de irregularidades no edital de abertura. As medidas administrativas para o atendimento a todos os itens da mencionada recomendação estão sendo tomadas, objetivando o prosseguimento do certame.

Serviço

Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI)

Inscrições: Até 17 de outubro, por meio da FGV

Taxa: R$ 150

Salário: R$ 17,6 mil, mais benefícios

Vagas: 12 imediatas e cadastro reserva

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

Inscrições: Até 2 de outubro, por meio do Cebraspe

Taxa: R$ 161,17

Salário: R$ 21 mil, mais benefícios

Vagas: 7 imediatas e cadastro reserva

Prefeitura de Cacoal, em Rondônia

Inscrições: Até 9 de outubro, por meio do Instituto Consulplan

Taxa: R$ 79

Salário: Até R$ 10,8 mil, mais auxílio-alimentação

Vagas: 1

Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em Goiás

Inscrições: Ainda não foram abertas

Taxa: Não informado

Salário: R$ 10,5 mil

Vagas: 10 imediatas e cadastro reserva