Concurso IBGE 2026: prazo de inscrição termina nesta quarta (25)

A previsão inicial é de que os contratos tenham duração de seis meses

Os profissionais aprovados pelo concurso do IBGE vão trabalhar em dois censos de grande importância. ( Foto: Divulgação/IBGE )

Os interessados em participar do processo seletivo temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 23h59 desta quarta-feira (25) para realizar a inscrição. A seleção oferece 27.279 vagas para recenseador, que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 70. Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação.

Salário e benefícios

O edital estabelece remuneração mensal fixa de R$ 1.741 para os recenseadores. Além desse valor, os profissionais receberão pagamento variável de acordo com a produtividade, podendo alcançar ganhos de até R$ 4.370 por mês.

De acordo com a estimativa apresentada pelo IBGE, a remuneração mensal da maioria dos contratados deverá chegar a R$ 2.629, considerando o desempenho nas atividades. Os selecionados também terão direito a benefícios como:

Auxílio-alimentação de R$ 1.192;

Auxílio-deslocamento;

Auxílio pré-escolar;

Férias proporcionais acrescidas de um terço;

13º salário proporcional.

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Quando será a prova do concurso do IBGE?

A prova objetiva está prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. O exame terá 60 questões, divididas entre três áreas de conhecimento:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário.

Para alcançar a aprovação, será necessário obter pelo menos 18 pontos na avaliação e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina. Os candidatos convocados também deverão participar de um treinamento obrigatório, no qual será exigido aproveitamento mínimo de 60%.

O que faz um recenseador do IBGE?

Os profissionais contratados terão a missão de visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais e registrar os dados coletados em dispositivos eletrônicos. O trabalho envolve o levantamento de informações sobre produção agrícola e pecuária, aquicultura, utilização das terras, mão de obra e características dos estabelecimentos rurais.

Os dados reunidos pelo instituto serão utilizados na produção de estatísticas oficiais e no desenvolvimento de políticas públicas, além de contribuir para o planejamento de ações governamentais destinadas ao setor agropecuário brasileiro.

A previsão inicial é de que os contratos tenham duração de seis meses. No entanto, o período poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade do IBGE, desde que respeitado o limite legal de quatro anos.

Confira o cronograma do processo seletivo do IBGE

Inscrições : de 6 a 25 de novembro de 2026;

: de 6 a 25 de novembro de 2026; Solicitação de isenção da taxa: de 6 a 25 de novembro de 2026;

de 6 a 25 de novembro de 2026; Prazo final para pagamento da inscrição: 27 de novembro de 2026;

27 de novembro de 2026; Aplicação da prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h;

31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h; Divulgação do gabarito preliminar: 1º de fevereiro de 2027;

1º de fevereiro de 2027; Resultado preliminar da prova: 5 de março de 2027;

5 de março de 2027; Procedimentos de validação das cotas : entre março e abril de 2027;

: entre março e abril de 2027; Resultado final: 30 de abril de 2027.