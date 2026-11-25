Os interessados em participar do processo seletivo temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 23h59 desta quarta-feira (25) para realizar a inscrição. A seleção oferece 27.279 vagas para recenseador, que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de participação custa R$ 70. Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos na data da contratação.
Salário e benefícios
O edital estabelece remuneração mensal fixa de R$ 1.741 para os recenseadores. Além desse valor, os profissionais receberão pagamento variável de acordo com a produtividade, podendo alcançar ganhos de até R$ 4.370 por mês.
De acordo com a estimativa apresentada pelo IBGE, a remuneração mensal da maioria dos contratados deverá chegar a R$ 2.629, considerando o desempenho nas atividades. Os selecionados também terão direito a benefícios como:
- Auxílio-alimentação de R$ 1.192;
- Auxílio-deslocamento;
- Auxílio pré-escolar;
- Férias proporcionais acrescidas de um terço;
- 13º salário proporcional.
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Quando será a prova do concurso do IBGE?
A prova objetiva está prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. O exame terá 60 questões, divididas entre três áreas de conhecimento:
- Língua Portuguesa;
- Matemática;
- Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário.
Para alcançar a aprovação, será necessário obter pelo menos 18 pontos na avaliação e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina. Os candidatos convocados também deverão participar de um treinamento obrigatório, no qual será exigido aproveitamento mínimo de 60%.
O que faz um recenseador do IBGE?
Os profissionais contratados terão a missão de visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais e registrar os dados coletados em dispositivos eletrônicos. O trabalho envolve o levantamento de informações sobre produção agrícola e pecuária, aquicultura, utilização das terras, mão de obra e características dos estabelecimentos rurais.
Os dados reunidos pelo instituto serão utilizados na produção de estatísticas oficiais e no desenvolvimento de políticas públicas, além de contribuir para o planejamento de ações governamentais destinadas ao setor agropecuário brasileiro.
A previsão inicial é de que os contratos tenham duração de seis meses. No entanto, o período poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade do IBGE, desde que respeitado o limite legal de quatro anos.
Confira o cronograma do processo seletivo do IBGE
- Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026;
- Solicitação de isenção da taxa: de 6 a 25 de novembro de 2026;
- Prazo final para pagamento da inscrição: 27 de novembro de 2026;
- Aplicação da prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h;
- Divulgação do gabarito preliminar: 1º de fevereiro de 2027;
- Resultado preliminar da prova: 5 de março de 2027;
- Procedimentos de validação das cotas: entre março e abril de 2027;
- Resultado final: 30 de abril de 2027.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)