Candidata é eliminada de concurso público por usar brincos; entenda

Participante questiona falta de orientação dos fiscais de prova. Outro candidato foi eliminado por conta de uma aliança

A eliminação ocorreu depois que ela concluiu a prova e pediu autorização para ir ao banheiro ( Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal via G1 )

Uma candidata ao concurso público para professor da rede estadual do Ceará afirma ter sido eliminada após concluir a prova por usar brincos, acessórios proibidos pelo edital. O caso ocorreu no último domingo (22), na Escola de Ensino Médio José de Alencar, no bairro Messejana, em Fortaleza.

O edital proibia o uso de objetos como pulseiras, cordões, anéis, brincos, piercings, chaveiros e chaves eletrônicas durante a realização do exame, inclusive em salas, corredores e banheiros.

VEJA MAIS

A candidata, que preferiu não se identificar, reconhece a existência da regra, mas questiona a falta de orientação dos fiscais. Segundo ela, passou três vezes pelo detector de metais sem que o equipamento emitisse qualquer alerta.

A eliminação ocorreu depois que ela concluiu a prova e pediu autorização para ir ao banheiro. Ao retornar, foi abordada por uma responsável pela aplicação do exame e encaminhada para assinar o documento de eliminação.

"Fiquei extremamente surpresa, principalmente porque havia passado diversas vezes pelos procedimentos de fiscalização, sem que ninguém me alertasse sobre o acessório. Além disso, naquele mesmo intervalo de tempo, outras duas mulheres foram eliminadas pelo mesmo motivo ou parecido", relatou.

A participante também mencionou o caso de um homem que tentou retirar uma aliança com um alicate, mas machucou o dedo e precisou fazer a prova na enfermaria.

Em Juazeiro do Norte, o professor de química Richard Sintra, de 51 anos, foi impedido de realizar o exame após não conseguir retirar a aliança de casamento.

Candidata avalia medidas contra eliminação

A participante afirma que reconhece a necessidade de cumprir as regras do edital, mas questiona a aplicação da penalidade. Para ela, os fiscais deveriam ter alertado os candidatos sobre os acessórios proibidos antes do início da prova.

A candidata informou que avalia medidas administrativas e jurídicas para contestar a eliminação. "É inadmissível que um candidato passe por diversos procedimentos de fiscalização, realize toda a prova e só depois seja surpreendido com uma eliminação por um acessório que poderia ter sido retirado mediante uma simples orientação", afirmou.