Candidato é impedido de fazer concurso público por não conseguir retirar aliança

O aviso sobre a proibição de acessórios foi feito ainda na entrada da escola onde a prova seria aplicada

Um professor de química foi impedido de realizar a prova da primeira etapa de um concurso público após não conseguir retirar a aliança de casamento do dedo. O caso ocorreu neste domingo (22), durante a aplicação do exame em uma escola de Juazeiro do Norte (CE). Apesar das tentativas de remoção com margarina e detergente, o candidato não conseguiu retirar o acessório, que é proibido pelo edital do certame.

O professor Richard Sintra, de 51 anos, leciona química há aproximadamente 30 anos, principalmente na rede privada de ensino da região do Cariri. Neste ano, decidiu participar da seleção para conquistar uma vaga na rede pública estadual.

Segundo relato do docente, o aviso sobre a proibição de acessórios foi feito ainda na entrada da escola onde a prova seria aplicada. Ao chegar à porta da sala, fiscais solicitaram que ele retirasse a aliança para poder realizar o exame.

Richard tentou remover o anel, mas não conseguiu. Com isso, funcionários da organização do concurso passaram a ajudá-lo na tentativa de retirar o acessório.

"Tentei inicialmente passando saliva, não funcionou. Um rapaz da equipe de organização me levou até a copa da escola, onde usei margarina para tentar retirar a aliança. Sem sucesso. Outra funcionária conseguiu detergente. Coloquei, mas o dedo já estava inchado, e a aliança não saiu," relatou o professor.

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Impedido de realizar prova

Após as tentativas, o candidato procurou a coordenação do concurso para explicar a situação. No entanto, foi informado de que a regra estava prevista no edital e que não poderia fazer a prova utilizando o anel.

Sem conseguir retirar a aliança, Richard deixou a escola e perdeu a oportunidade de participar da primeira etapa da seleção. "Acabei me retirando da escola e perdi o concurso. Simplesmente porque minha aliança não saiu do dedo," lamentou.

Richard Sintra é casado há 28 anos e contou que nunca havia tentado retirar a aliança desde que começou a usá-la. Segundo o professor, ele já participou de outras provas de concursos públicos, mas nunca havia sido orientado a retirar o acessório antes de entrar na sala de aplicação.

Edital de concurso proíbe uso de anéis e piercings

O concurso público para professores da rede estadual oferece 2 mil vagas imediatas, além de outras 1 mil para formação de cadastro reserva. A remuneração inicial prevista é de R$ 7.181,41.

Organizado pela Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o certame é dividido em três etapas. A primeira consiste na aplicação de provas objetivas.

De acordo com o edital, os candidatos não podem portar objetos metálicos ou não metálicos durante a realização das provas, seja nas salas, nos corredores ou nos banheiros. A restrição inclui pulseiras, cordões, anéis, brincos, piercings, chaveiros e chaves eletrônicas, entre outros itens.