Concurseiros que se preparam não têm férias em julho e devem aproveitar mês para estudar

Embora o mês de julho seja sinônimo de férias para muitos, quem se prepara para prestar concursos públicos pode aproveitar para se dedicar ainda mais aos estudos, saindo na frente dos concorrentes. A época é desafiadora, mas a diretora pedagógica de um cursinho em Belém, Márcia Pessoa, diz que permanecer focado é essencial para um bom desempenho.

“Quem consegue não sair do foco e continuar disciplinado, estudando, já está se diferenciando da grande maioria, então é um período em que a rotina e a concentração precisam ser mantidas e o estudo deve ser conservado, porque esse é o grande diferencial daquele que vai ser aprovado e do que, infelizmente, não consegue alcançar esse objetivo”, avalia.

Segundo Márcia, a rotina de estudos deve continuar durante o mês de julho, tanto em relação ao tempo diário de dedicação como ao ritmo que o aluno já tinha, principalmente no caso de a data da prova estar próxima. O que a diretora pedagógica indica é que o concurseiro resolva questões, um método que ela considera eficaz para praticar a revisão, fixar o conteúdo e garantir uma noção dos pontos que ainda não são dominados.

“A quantidade de horas é uma pergunta muito frequente que eu recebo dos alunos, e eu sempre falo que deve ser muito respeitada pela limitação do aluno. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma necessidade, então isso depende muito do perfil de cada pessoa. É muito importante o aluno se conhecer e se perceber para definir qual é a quantidade de horas necessárias e que vão colaborar para o seu rendimento”.

Estudante se prepara

Quem está em busca de uma carreira pública e vai prestar concurso em breve é a empresária e bacharel em direito Jaqueline Maia, de 34 anos. Ela está se preparando desde o ano passado para o certame do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), cujas provas serão em agosto. Logo que foi divulgado que o edital sairia em 2024, ela começou a fazer uma mentoria particular, que ofereceu à estudante um suporte com as matérias, videoaulas, materiais em PDF e outros itens, para que, assim, ela pudesse estudar em qualquer lugar.

Desde fevereiro, Jaqueline começou também a fazer um curso presencial. “Fico intercalando: o momento que eu tenho em casa, no carro, para ouvir alguma coisa; lá na cabine, onde eu estudo através da mentoria; e a aula, que é das 19h até as 22h. Em qualquer tempo vago no meu dia eu assisto a uma aula, leio alguma coisa, porque quando sai o edital a gente dá aquela intensificada, começa a correria. No sábado é o dia todo e no domingo até as 12h”, conta.

A rotina puxada de estudos é para dar conta de todas as matérias exigidas em edital: são 18, no total - além dos conhecimentos gerais de português, matemática, geografia, história e mais, há ainda os conteúdos específicos do cargo.

“É muita coisa para estudar. Eu fico durante o dia na cabine, estudando com videoaulas, lendo o Código, revendo matéria do dia anterior, chego 8h e fico até 12h, depois volto para casa e almoço, descanso um pouquinho e retorno à cabine para fazer questões até umas 17h. Volto para casa, tomo banho, tenho uma filha de 11 anos e dou atenção para ela, faço as coisas de casa e vou para a aula presencial à noite. É pesado, puxado, mas a gente vai seguindo”.

Como a prova de Jaqueline está chegando, em agosto, ela pretende se dedicar ao máximo neste mês de julho, considerado o mês de férias para muitas pessoas. Por isso, a concurseira vai abdicar da diversão a fim de atingir seu objetivo e garantir uma vida melhor. O que conta muito nesse momento, de acordo com ela, é o apoio da família, que entende sua rotina, apoia e ajuda no que ela precisa.

Repouso é necessário

O descanso também é importante para quem está em fase de preparação para um concurso público, na opinião de Márcia Pessoa. A rotina de estudos não deve ser intensa de “segunda a segunda”; pelo contrário, o aluno precisa descansar para garantir o aprendizado. A orientação da profissional é tirar um dia da semana para repousar e fazer atividades de lazer ou de esporte.

A atividade física, segundo ela, faz parte da preparação. “Se preparar vai muito além de apenas sentar e fazer leitura e resolver questões. Essas atividades extras, como atividade física, mantendo um equilíbrio espiritual ou atividades de lazer, também fazem parte dessa jornada. É importante, sim, você ter pelo menos um dia na semana, geralmente o domingo, para descansar, relaxar e recuperar as energias para retomar no próximo dia”, afirma.

Até os momentos de lazer são difíceis para Jaqueline. “Você fica ansiosa para a prova. Eu, pelo menos, quando não estou estudando, já fico com aquele peso na consciência de não estar estudando. Se eu estiver na rua, for me divertir em algum lugar, já é um momento de estudo que eu estou perdendo, eu penso dessa forma. Então, esse mês que antecede é um mês muito importante para focar e intensificar os estudos”, opina.

Mas, ela não abre mão do descanso: dormir bem e evitar o celular à noite são práticas presentes no seu dia a dia. Até porque, sem o sono adequado, Jaqueline diz que é difícil ser produtiva no dia seguinte.