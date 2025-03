Conab abre concurso público com vagas no Pará e salários de até R$ 8,1 mil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou o edital de novo concurso público no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (28/03). Organizado pelo Instituto Consulpam, o certame oferece 403 vagas em todo o país para cargos de níveis médio e superior. No Pará, estão sendo ofertadas 4 vagas, todas para o cargo de analista. Duas das vagas são para área de Administração (uma de ampla concorrência e uma de candidato preto/pardo), uma delas é para área de Ciências Contábeis e outra oportunidade, para área de Engenharia Agronômica.

As inscrições ocorrem entre 14 de abril e 15 de maio de 2025. A remuneração inicial para os cargos de nível médio é de R$ 3.459,87, enquanto para os de nível superior é de R$ 8.140,88. As provas objetivas e discursivas ocorrerão no dia 13 de julho de 2025, com aplicação em todas as capitais brasileiras.

Conforme publicado no Diário Oficial da União, as vagas estão distribuídas por diversos estados do país e são organizadas da seguinte maneira: 34 vagas para o cargo de assistente (nível médio) e 369 vagas para analista (nível superior).

Para os cargos de assistente, é necessário ter o ensino médio completo, ou o médio com formação técnica nas áreas de tecnologia da informação, contabilidade ou técnico agrícola.

Já para os cargos de analista, que exigem nível superior, as graduações aceitas são: administração, contabilidade, arquitetura, engenharias (civil, elétrica, mecânica, de alimentos, agrícola e agronômica), nutrição, psicologia, economia, gestão do agronegócio, arquivologia, direito, estatística, jornalismo, marketing, letras, pedagogia e tecnologia da informação.

Do total de vagas, 20% são destinadas a negros (pretos e pardos) e 20% para pessoas com deficiência.

As vagas são para regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com carga horária semanal de 40 horas, salvo exceções previstas por legislação específica.

Entre os benefícios oferecidos, estão: seguro de vida, programa de transporte do trabalhador, auxílio funeral, assistência à educação infantil, auxílio escola, auxílio alimentação, programa de alimentação do trabalhador (PAT) e previdência privada.

O candidato deverá escolher o estado em que deseja atuar no momento da inscrição. Segundo a Conab, a seleção visa a reforçar os esforços para garantir a eficiência nas operações de abastecimento e promover a segurança alimentar e nutricional no Brasil.

As inscrições ocorrem por meio do site do Instituto Consulpam, com taxas de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para cargos de nível superior.

Cronograma do concurso

Inscrições : 14/04 a 15/05/2025

: 14/04 a 15/05/2025 Isenção da Taxa de Inscrição : 14/04 a 20/04/2025

: 14/04 a 20/04/2025 Homologação das inscrições : 30/05/2025

: 30/05/2025 Cartão de Identificação do Candidato : 09/07/2025

: 09/07/2025 Aplicação das Provas : 13/07/2025

: 13/07/2025 Divulgação dos gabaritos oficiais : 14/07/2025

: 14/07/2025 Resultado definitivo : 23/07/2025

: 23/07/2025 Resultado Definitivo da Prova Discursiva : 06/08/2025

: 06/08/2025 Resultado Final do Concurso: 04/09/2025